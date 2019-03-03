朝廷「明發上諭」，針對「港獨」問題，首次發「中央公函」予香江行政長官，要求行政長官就禁止香港民族黨之事，「明白回奏」提交報告。此舉一是表明中央對「反港獨」高度重視，一抓到底，絕不鬆懈；二是彰顯中央全面管治權；三是暗含對行政長官林鄭月娥，在禁止香港民族黨和處理陳浩天與外國記者會為其「鼓吹港獨」提供舞台之前，香港發生多宗「港獨」活動猖狂而全無作為的不滿。



例如，對戴耀廷及港獨分子跑到台灣，與台獨、藏獨、疆獨、蒙獨等組成旨在「分裂中國」的大合唱，林鄭月娥表現曖昧，只有口頭譴責。明眼人皆看出此乃對「港獨」的姑息縱容，朝廷當然更是「門兒清」！知道林鄭月娥和香江府衙對「反港獨」的積極性十分有限，有必要以某種形式進行敲打。今次「中央公函」再三強調「反港獨」的堅決立場，強調維護國家主權、安全的重要，強調特區政府和港人有「共同義務」，這些都是在警示林鄭月娥過往的態度和做法實應檢討、反省。



香港回歸二十多年，首任特首董建華七年，沒有「港獨」問題。曾蔭權爵士七年，「港獨」問題醞釀發酵。梁振英特首五年，「港獨」已藉「佔中」和「雨傘運動」冒頭。「港獨」組織「天花生痘」，發出「勇武抗爭」之叫囂，遂有旺角暴亂。朝廷嚴重關注這個問題，並確定「港獨」之禍的由來和反中亂港集團、洋奴漢奸、港英餘孽的逢中必反，及掌握相當一部分治港大權有直接和間接的關係，必須實行中央全面管治權遏制清理。朝廷工作方針的轉變和堅決打擊「港獨」分裂勢力的表態，發生在梁振英當特首五年的後半期，此形勢使然。



接手梁振英的是曾蔭權的「同門師妹」，且以他為「公僕楷模」的林鄭月娥。她一上場就和反中亂港集團搞「大和解」，對「港獨」的姑息縱容更是有目共睹。這段時間裏，本來已被打擊抑制的「港獨」又敗部復活，大有捲土重來之勢，今年新春前後活動更是頻繁，氣燄漸盛，朝廷不能不對此上諭明發，詔示天下，嚴飭督辦也。