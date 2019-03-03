經過多回合討價還價，中美貿易談判似乎已進入直路，只等雙方元首峰會最後拍板。但奇怪的是，特朗普多次釋放正面訊息，指談判取得重大進展，希望盡快達成協議，其手下官員反而不斷潑冷水，甚至明抗暗阻，尤其是鷹派貿易代表萊蒂澤，言談之間依然充滿火藥味，與特朗普的態度迥然不同。很明顯，特朗普對貿易戰的興趣已經不像當初那麼大，反正中方已多次讓步，他見好就收，加上出於競選連任的需要，一心想鳴金收兵。但鷹派政客們基於意識形態等政治考慮，至今依然緊咬中方不放，好像不想輕易達成貿易協議，導致他們與特朗普的分歧日益表面化。特朗普不滿萊蒂澤遲遲未能交出功課，而萊蒂澤則不滿特朗普干預談判，雙方矛盾漸深，以致出現特朗普在中方客人面前直斥萊蒂澤的場面，成為一時笑談。



其實，不只美國內部對貿易談判意見分歧，中國國內也出現各種不同聲音，許多人對中方一再讓步「想不通」，有人更暗指副總理劉鶴率領的中方談判代表團，待遇還不如清朝時期的李鴻章。當年李鴻章赴日本簽署不平等的《馬關條約》，還能在長桌上與日方代表面對面談判，如今劉鶴等中方代表只能坐在下面「仰望」特朗普，這種安排到底有何用意，也許只有美方最清楚。



對於國內有人「想不通」，官媒解釋稱，中方作出購買大豆等讓步，是出於自身需要及談判需要，也是向美國釋放善意和誠意。誠然，中國作為全球最大的大豆進口國，向任何國家購買都一樣，反正這些錢遲早都要花，問題是，中方不斷向美方釋放善意和誠意，美方非但沒有相向而行，反而得寸進尺，提出諸多不合理要求，無異於強迫中方簽訂城下之盟，叫中國人情何以堪。



有人說，李鴻章是文化人，即使簽訂喪權辱國條約，仍獲對方給予一點個人尊嚴，但難道今天的中國人就不需要尊嚴嗎？