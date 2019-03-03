理工大學對去年十月的民主牆風波演變成暴力衝突事件作出處分，四名涉事學生分別被處以退學、停學及履行社會服務令。「被踢出學校」是其中最嚴厲的處罰，但不以非常手段，又如何能煞住校園歪風？



學校愛護學生，寬容對待學生犯錯，本身沒有錯，但寬容必須有度，否則就是姑息養奸。去年有大學生因不滿普通話豁免試機制而佔領校內語文中心抗議，期間有學生以粗言穢語辱罵師長並涉嫌禁錮老師，事後肇事者被罰停學及社服令，已是網開一面，可惜學生不理解校方苦心，反而變本加厲，不把校規當一回事，終迫使大學祭出最嚴厲的手段。



當然，事件走到這一步，學生愚頑固然咎由自取，但校方亦負有不可推卸的責任，若不是學校一味縱容，學生又何至於激進於斯？



這些年來，香港社會紛爭不斷，學校也捲入其中，淪為激進本土以及港獨思潮的大本營，已放不下一張安靜的書桌。不少老師不像老師，誤人子弟，不少學生不像學生，醉心街頭及勇武抗爭，而校方明知學生有錯也不敢直斥其非。學生參與非法佔中，有校長前往慰問，高度評價其為「為天地立心，為生民立命」；學生在畢業禮上舉黃傘搞搞震，以屁股對着師長，有校長美其名曰「有表達自由」；學校民主牆淪為「港獨牆」，校方同樣息事寧人；更別說有「戴妖」之稱的法律學者戴耀廷發動佔中、勾結台獨，早已是戴罪之身，校方也不敢將之踢出校園。校方如此軟弱且是非不分，難怪有人有恃無恐。



萬聖師尊孔子主張「仁者愛人」，但是並非無原則，曾言「政寬則民慢，慢則糾之以猛」，「寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和」。政府寬容，民眾就怠慢，民眾怠慢就要以嚴厲措施去糾正。事實上，只有寬猛相濟，剛柔並用，才能將混亂的校園導入正軌。