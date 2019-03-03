美國總統特朗普與北韓最高領導人金正恩，二月廿七日到廿八日一連兩天在河內舉行的第二次峰會，雙方意見分歧，協商破裂，《河內宣言》暫時束之高閣。



雙方對今次會談原本都表現樂觀態度。「特金二會」登場前，美國國務院官員曾吹風說，特朗普繞大半個地球來越南，可不是只為了拍照；而金正恩在記者會上也曾說，如果沒有決心棄核，他不會來河內。



特朗普與金正恩於去年六月十二日在新加坡舉行的第一次高峰會上，兩人簽署了聯合公報，兩國終結敵對關係，朝鮮半島和平可期，不料八個月後的河內「特金二會」，竟以破局結束。去年的「特金一會」對於朝鮮半島無核化及解除制裁等問題，並無具體答案，峰會的意義只在於雙方簽署的聲明本身。此次河內會談，特金二人第一天在記者面前也是言笑晏晏，更讓外界期待在朝鮮半島無核化及減輕對朝鮮制裁等議題，雙方可達成協議並對此次《河內宣言》的簽署，持較為樂觀的態度。但就在第二天會談中，特金取消了工作午餐，沒簽署任何聯合聲明，會談提前結束。特朗普在單獨舉行的記者會上表示，雖然擬定了協議，但並沒有簽署。



從會後美國和北韓的各說各話，可以窺見此次「特金會」的分歧之處。北韓外相李勇浩和副外相崔善姬在河內召開記者會指出，北韓以拆除寧邊（Yongbyon）核設施，以換取美國解除對北韓的部分制裁；但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則指北韓在河內會談期間要求全面解除制裁；而一談到準備廢除寧邊核設施的細節，北韓就語焉不詳。



不過，白宮在隨後發聲明說特金二人「討論了各種推動無核化以及促進經濟的概念，會談很有建設性，但是雙方沒達成協議。」特朗普則仍稱「金正恩是好人」，「雙方關係仍然非常良好」，美國又提出希望在數周內雙方團隊能繼續進行協商。美方留有餘地，朝方相信亦應有善意回應。北韓朝中社三月一日的報道稱，雙方在會談上就建立全新北韓美國關係的具體方案進行了坦誠、深入的交流，並商定今後繼續展開建設性對話。報道又指出，雙方一致認為在改善朝美兩國關係的過程中會有種種困難，但只要攜手努力定會推動朝美關係取得劃時代的發展。對雙方未能達成協議的消息則隻字不提。金正恩也對特朗普為實現朝鮮半島無核化和朝美關係發展所付出的努力表示感謝。



特朗普與金正恩的年齡差距雖然是爺孫輩，但是特金二人都是形象鮮明以及二人的性格獨特，兩人單對單談判的場景，一定很有看頭。



「特金二會」雖然破局，但是並非不歡而散，後會應有期。