理大學生代表去年十月將校內民主牆變成所謂的「連儂牆」，復貼出港獨標語，被校方以紅紙遮蓋，後來更被收回管理權。大學生不服，怒氣沖沖走到校長辦公室大吵大鬧，不僅粗口橫飛，更對教職員動粗，混亂間副校長被推跌在地。學生紀律委員會對帶頭鬧事的學生作出懲罰，前學生會會長林穎恒被勒令即時停學一年，碩士生何俊謙被勒令退學及終身不獲理大取錄，另外兩人則被判社會服務令。



很明顯，涉事學生想都沒想過會被勒令停學甚至踢出校，個個都表現得忿忿不平，不是批評校方製造白色恐怖、扼殺言論自由，就是索性說如此學校不值得尊重，不讀也罷，不過是跌落地揦番拃沙。自佔領之亂後，大學生被「不守法不等於不尊重法治」歪理洗腦，愈來愈冇規冇矩，連對人的基本尊重也欠奉。今次的理大民主牆風波，大學生惡形惡相，對師長動手動腳，其兇猛媲美當年文革紅衞兵，不由人不生出「不到香港，不知文革還在搞」之嘆。



香港是法治社會，每個人都要為自己所作所為負責，大學生不等於有免死金牌。過去不少大學學者過於鄉愿，對犯錯的年輕人姑息縱容，中大前校長沈祖堯甚至讚揚大學生「為天地立心，為生民立命」，將違法佔中提升至聖人層次，令這些天之驕子變得驕橫跋扈、目中無人。



更要不得的是，大學往往息事寧人，不敢嚴懲大學生，像浸大學生佔領語文中心事件，涉事學生不過被罰短時間停課和道歉了事，一點阻嚇力也沒有，加上立心不良的反對派政客挑撥離間，助長學生與校方的對立情緒，大學迫於壓力有所忌憚，終於導致大學生執迷不悟、有錯不改。



故此理大今次企硬嚴懲大學生，做法令人讚賞。大學是求學的地方，不是讓學生搞事和搞港獨的地方，要讓大學生感到痛楚，他們才會懂得吸取教訓。