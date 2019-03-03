當局者迷，旁觀者清，中美兩國貿易戰，中國是局中人，表現時而精明，時而迷糊，若是全不糊塗，也不至於如今讓步要愈來愈多吧。但朝鮮半島危機，北京是半個局外人，檻外人看檻內事，心地清晰，倒能每言輒中。



美國在朝鮮半島衝突中涉水太深，不能自拔，所以變得昏頭昏腦，不知每一步該如何走。早年美朝尖銳對立，北韓甚至揚言不惜玉石俱焚，美國總統特朗普一度強作自信、鎮定，但後來露餡，記者問他為何在兩國峰會上接受如此空泛協議，白宮主人脫口而出，說是因為「我不希望你和你的家人，陷入核戰中」。如此說來，世界一哥竟是沒信心能保證國民不受核戰威脅。



常言道：「關心則亂」，美國如此陷溺其中，難免愈發糊塗，倒是中國在旁觀察，一下子就能抓着問題關鍵處。一年多前，北京曾正告老美，要化解朝核危機，必須停止美韓軍演，向朝方釋出善意。華盛頓初時不依，甚至加強演習，平壤便還以顏色，試射更多導彈，局勢由是愈弄愈糟。



後來美國還是要聽中國的，俯首低頭，主動停止了美韓軍演，這才換來美朝元首在新加坡微笑握手的一幕。



但剛結束的第二輪美朝峰會以破裂告終，山姆大叔倒像被一盆冷水當頭淋，短時間內反應不過來。美方指朝方要求撤銷所有制裁，但朝方駁稱，只要求以局部棄核，換取局部解除聯合國的經濟制裁，雙方各執一詞，美朝關係又陷入低谷。



際此之時，北京又發話了，旁觀者仍然是最清醒的，他們告訴老美，局部棄核換解禁局部制裁是最佳方案，甚至是化解朝鮮半島危機的必由之路。華盛頓此刻殺紅了眼，氣在心頭，當然不肯依北京所言。但過些時日，白宮見事情膠着，再無計可施時，說不定還是要用上中國給的第二道錦囊。