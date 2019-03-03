三隧分流無約束力議案之前因未能取得過半數議員支持，政府被迫自行撤回方案。事隔一個多月，方案又話捲土重來，運房局局長陳帆日前又召開記招，交代最新安排。呢位要睇報紙才知發生乜事嘅局長就話，佢會於今個月二十七日的立法會大會上再動議有關議案，若獲立法會支持，新收費最快可於明年一月實施，又坦言如不獲議員支持，便惟有等到二○二三年收回西隧專營權後再作出處理。



「最新安排」其實一切依舊，「新方案」中三隧收費建議並無改變，紅隧及東隧由二十元及二十五元一律加至四十元，而西隧則從七十元減至五十元；家陣重新提交方案，收費唔變，卻巧立名目話會有兩項優化措施，即所謂「智慧交通基金」，將紅隧及東隧多收的約九億多港元回饋市民，例如資助車主安裝智能裝置，以改善道路安全云云，另外承諾於二○二三年政府回收西隧專營權後，再就三隧分流作全面檢討。



老朽不禁失笑，常見的網絡騙案，啲騙徒呃人錢都要認真花心思，你估一張高仿身份證咁易做啊？斷估都唔會用個影印機影印就以為過到骨吧？即使江湖術士賣藝，都要赤膊露胸，心口碎大石才可叫人買佢啲鐵打傷痛膏啦！



反觀年薪幾百萬嘅高官如陳帆之流，連用少少心思都懶，翻炒冷飯菜汁再去立法會闖關，佢一味解釋有關收費水平是當局以不同收費情景，作出多次模擬電腦推算後得出的結果，強調按現時建議水平對車流管理是最好，希望外界不要對隧道費有「不必要遐想」。



阿哥，電腦推算你就信到十足，咁你份糧起碼要分一半畀電腦啦！「不必要遐想」即係政府企硬，駕駛人士無奈被「撳住搶」？政府根本完全漠視民意，不必遐想的扮鴕鳥，自欺欺人，如果咁樣都闖到關，議員們真係易呃過啲無知婦孺！老朽下次投佢神聖一票，豈非表示自己都十分白癡兼低B？