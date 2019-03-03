預算案撥款逾六億元分階段翻新二百四十個公廁，佔食環署轄下約八百個公廁的三成。除改善硬件外，食環署會在每區成立徹底潔淨公廁小隊，加強清潔公廁，預料每年額外需六千萬元。



香港公廁的衞生情況為人詬病，內地有媒體甚至用「香港雖然是美食天堂，卻是廁所地獄」來形容。筆者所屬政黨公布全港十大公廁黑點，榜上多個公廁都位於旺區，公廁問題大致可歸納為三大類：衞生欠佳、消耗品未及補充，以及設施損壞。



公廁的衞生情況會影響香港的旅遊城市形象，為旅客帶來負面印象。相信不少市民人有三急時，寧願到商場或回家解決，如非「忍無可忍」，都會對公廁敬而遠之。本港「廁所地獄」臭名遠揚，但政府多年來未有決心改善。



翻新公廁改硬件、善用科技、加強管理，缺一不可，不是單單用錢翻新就可以解決問題。廁所重要的是乾淨衞生，外觀不用奢華，但地板、坐廁等都必須乾爽，抽風系統亦要運作良好，確保廁所沒有異味。



食環署在公廁管理上應該訂立一套標準，規定清潔人員採用的用品、清潔時間，並以表格記錄每次工作，相信可提升公廁的清潔成效。有關當局更可成立評選活動，選出最潔淨的公廁，表揚該公廁的清潔員工，以收鼓勵之效。



公廁的環境衞生亦有賴市民齊心協力維護，希望所有人都養成良好的用廁習慣，如廁後沖廁、保持地面清潔，為香港培育出「如廁文明」，令本港的城市文明能避免蒙上污點。



「廁品如人品」，廁所乾淨與否，最大責任是用家，即使在廁所如此私密的空間，沒旁人的指點或監視，亦要保持個人修養。政府應該加強宣傳，培養如廁文化，市民和旅客更須提升使用公廁文明水準，約束自己的如廁行為，做到文明如廁。