為官之道，稱職是基本要求，百姓雖期望清官、好官當政，但看看近日中港台三地官場，給人的感覺卻是庸官當道、廢官一籮。二○一九年才過了兩個月，三地官場已經醜劇連場，眾官或為顯官威、或為求官聲，金句頻出，令人震撼不已。



經典人辦先談香港及台灣兩個政壇一姐的自以為是。好打得的特首林鄭月娥早前選擇性約建制議員會面，遭反對派議員批評，好打得竟然曖昧揶揄「係咪有少少妒忌？」話中的自以為是讓人叫絕，她是萬人迷麼？網民的看法是臉皮厚度驚人！



台灣的蔡英文也不遑多讓，日前特朗普與金正恩在越南河內談崩了，慣於抽水、扮弱者的蔡英文竟變身主播抽水，聲言要替網友們「播報」其看法，但其播報卻是九唔搭八的外交看法，她說，「外交是一種專業，而專業是一種累積，就像吃火鍋要先加青菜和豆腐，湯才會清，若網民只看一種新聞，那就不健康」。她在說甚麼？看官明白嗎？有人說這就是文青表達，也有人說不過是失智之言。結果是貽笑大方！



失言風頭躉還有香港財爺陳茂波，他剛發表了新一份財政預算案，號稱斥資一千多億元在利民紓困措施及經濟發展，可是，港人的反應極差，鬧爆的社群包括社福界，如有人要求當局向居家安老及殘疾護理撥出資源，阿茂財爺零回應之餘，卻嘴上討便宜：「非常之想幫手，但能夠做的已寫在預算案」。



這是特區政府大掌櫃應該說的話嗎？此話除了體現阿茂財爺的虛偽及其人之冇品外，連誠信都令人失望兼灰心。手執分配資源大權的高官，曾經大拍廣告叫市民交波給他，誰料落場卻只懂踩波車，服了。



不過，官場笑話還有大陸，那更驚慄！中國疾控中心主任高福早前主持記者會，一語成名兼一鳴驚人，更重要的是一醜全球知！內地假疫苗、毒疫苗事故頻生，全國母親已成驚弓之鳥，繼出國撲奶粉之後，中國人去年最有共識的動作是出國撲疫苗，應運而生的行業有代辦出境打疫苗、疫苗走私偷運及代購，還有林林總總的疫苗旅行團等……



如此惡劣的社會現實下，高主任卻生活在火星，日前竟囂張地在記者會上大言不慚：「總的來講，中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一，大家不要因為出現問題我們就迴避問題」，還呼籲民眾不要因為疫苗出現問題，就對自己研發的疫苗失去信心。



高要宣傳疫苗的「成就」，「中國由過去的百分之十幾的乙肝攜帶者，現在五歲以下兒童降到了百分之○點三」並無不可，但為官不能只求個人政績表現，懶得體恤民心， 甚至在億萬人的傷口上灑鹽，如此腦傾斜的官員，當然逃不過被網民狂轟，尾隨而來的即使不是世界上最激烈的網民聲討，也是近年中華大地上少見的罵官潮，有網民留言：「你先打（疫苗）、你全家先打全世界最好的疫苗再說」，網上施暴族更多，「出來，我保證不打死你！」



為官不慎言，做事欠品格，活該。