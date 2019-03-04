神州觀察：違建別墅禁不止　權貴獨享好山河

「一半西湖一半笆，築笆都是官宦家」，這曾是歷史上杭州西湖的寫照，如今這一景象又出現在神州大地。但凡名山大川、生態湖泊，古建築文物的周邊，都修建了不少別墅豪宅。這些本屬於全體國人的風景名勝，早已變成內地改革開放先富起來人們的獨享之地，也是當今中國貧富懸殊的一道風景線。



陝西西安秦嶺違建別墅的曝光，揭開了各地未批先建、破壞生態的違建別墅群面紗。權貴霸山圈湖醜聞愈揭愈多，繼河北石家莊鹿泉、保定滿城被曝光削山建別墅後，位於保定淶水縣西部太行山區日前又現削山造地違建別墅群，開發商宣稱別墅獨享數千畝大湖及山林美景，卻將山體挖得滿目瘡痍。尤其是，該項目被揭存在建設許可、土地使用等「五證不全」問題，開發商更曾涉嫌土地、規劃、水利等多項違法違規。



必須一提的是，無論是秦嶺還是太行山，地方政府都是後知後覺，只在媒體或網絡曝光後才「高度重視」，政府監管明顯落後於社會監督，更沒有見到負有監督政府責任的人大代表和政協委員挺身而出，大聲疾呼；相信今年的全國人大政協「兩會」，也不會有人批評，因為非富即貴的代表委員們，他們本身大部分就是別墅的「業主」。



綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力。這是中央高層提出的生態文明戰略，然而，接連出現的違建別墅事件，表明地方政府對生態文明建設根本就沒有當回事，優美的自然環境，成了待價而沽的「商品」，成了開發商和富人的「私產」。



事實上，內地大部分城市，只要有上風上水的山嶺和湖泊，都會見到一片片別墅，當地市民無人不知那是違章建築，也無人不知若依法它應被拆除，歷屆地方政府也矢言整治，但政府一屆換一屆，官員早已不知何處去，違章別墅卻依舊笑春風。



違規別墅之所以能逆風滋長，無非是別墅的建設者、購買者甚至監管者背後，有着盤根錯節的利益勾連，各利益方在當地均有權有勢，令到地方官員不想管、不敢管；最大可能則是涉及以權謀私、錢權交易、官商勾結等貪污腐敗問題，關乎自己的錢袋子，官員自然更加不會去管。



顯然，整治違規別墅不僅僅是拆除違章建築本身那麼簡單，更重要的是治理背後所反映出來的地方政治生態問題。面對頻繁爆出的違建亂象，當局或應在全國範圍內組織大排查，不僅要徹查更多違法違規房地產項目，更要下決心全面清拆，還神州綠水青山，還百姓風景名勝，同時更要深挖地方政府懶政怠政甚至違紀違法問題，揪出違建別墅背後存在的「保護傘」。



