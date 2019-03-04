產評：全球經濟陷低迷　日式困局更嚇人

環球股市踏入一九年不但將去年擔心的眾多不明朗因素拋諸腦後，美股更有挑戰新高之勢，讓人嘖嘖稱奇。惟這樣不合常理的表現，反而恐預示全球潛藏更深層困局。



「股神」巴菲特近期提到，全球受制於通脹低迷，如果利率長期低企，猶如日本上世紀九十年代之後的話，世界或會進入新常態。這意味着陷入經濟長期低增長、低通脹、低利率。



事實的確如此。目前多個發達地區皆面對着失業率節節向下，惟通脹也徐徐偏軟的困局，令著名經濟學理論「菲利普斯曲線」備受質疑。該理論主要證明失業率與薪酬增速有明顯的反比關係，即實現了充分就業後，理論上會導致薪酬上升，繼而刺激消費、推高通脹；央行則透過加息防止經濟過熱。一向以來，這是全球央行執行政策時主要參考指標，惟近年被懷疑失準。澳洲央行行長洛威近期就透露，低失業率、低通脹已成為環球央行最普遍討論到的話題，目前仍未能找出為何勞動力偏緊，但薪金沒怎麼增長的圓滿解釋。



可以肯定的是，就業能否推升通脹有待較長時間觀察，意味全球央行短期內實難改變利率，更遑論加息。再者，東南亞主要經濟體之一的馬來西亞一月竟通縮0.7%，為○九年以來首見，差過市場預期，或更能印證全球低通脹已迫使央行停止收水。



巴菲特相信，若新常態得到證實，股票看起來十分便宜。不過，若以日本「迷失近30年」的案例來看，股票便宜也不代表受歡迎，央行在制訂貨幣政策上會顯得投鼠忌器，若繼續放水谷通脹，由於失業率已很低，只會加劇資產泡沫，深化貧富懸殊及民粹主義；若停止放水，又隨時陷入通縮恐慌，日本證明「賤物鬥窮人」只會令民眾深陷信心危機。由此可見，聯儲局突然「偏鴿」，反而加大了政策失誤的風險。



事實上，美國上周公布了去年第四季經濟增長2.6%，雖然好過預期，但已大幅放緩，有分析估計今季增長隨時不足1%，一旦如此，就會低於核心通脹，即經濟乍現「滯脹」，反映美國沒有持續打貿戰的本錢。回看今次環球經濟復甦始於○九年，初時央行大刀闊斧放水救市，帶動企業大舉投資，惟如今連「股神」也承認資產價格太貴，難覓收購目標。換言之，十年過去，低息環境能產生的救市效用不可同日而語。



面對全球或許進入新常態，禍福難測，投資者在角逐資產增值的同時，亦要深思未來數年仍有多少上升空間？謹記日本經濟迷失的教訓。



