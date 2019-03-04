正論：土地共享添煩亂　房屋問題拖字訣

回歸廿二年，擾人至深依然是房屋問題，上樓難依然是港人不能承受的痛。林鄭政府擺出有為姿態，可惜嫌貧愛富死性不改，最近重彈公私營合作發展農地的舊調，建議為「土地共享先導計劃」設立三級把關機制，不過為官商勾結蓋上一塊遮羞布而已。



統計顯示，目前發展商囤積的農地不少於一千公頃，將這些土地釋放，無疑能解決部分住屋問題。本來，公私營合作發展土地能加快發展步伐，所建樓宇質素亦較公營為佳，但從過去不少往例觀之，發展商囤積居奇，待價而沽，往往令計劃變質變味成炒賣樂園，「政府出雞、發展商出豉油」更惹起利益輸送的嫌疑，這也是民意普遍對「土地共享先導計劃」反應冷淡的原因。



當然，民意不支持是一回事，港府一意孤行又是另一回事。發展局局長黃偉綸硬銷「土地共享先導計劃」，首次提出三級把關制，首階段由公務員把關，審視申請人是否符合要求及準則，之後會諮詢土地及建設諮詢委員會，最後交由特首會同行政會議作最終決定，強調整個審批過程具透明度。



三級制看似關卡重重，公平公正，其實明眼人都知，有能力大量囤積農地都是財雄勢大的發展商，他們無寶不落，而且擁有極大的話語權，尤其是港府施政慣性向利益集團傾斜，「土地共享」與其說是港府主導，不如說是發展商主導，所謂的把關隨時形同虛設。



一計不成又生一計，港府又以發展商須繳付十足地價說事，基建成本從地價中扣除，換取發展商在新增樓面面積中興建六至七成的公營房屋。理想很豐滿，現實很骨感，港府施政從來不乏美好的願景和藍圖，但往往不能兌現。馬灣發展計劃就是很好的例子，港府早於九七年與發展商簽訂馬灣整體發展計劃協議，發展商從珀麗灣發展項目的補地價中扣除一筆款項，作為興建馬灣公園及重修馬灣舊村的費用。結果第二期重修馬灣舊村因地政總署收地近廿年仍未成功，至今不了了之。放諸土地共享計劃，倘公私營房屋不達七三比，又不設懲罰機制，港府能拿發展商怎麼辦？



更不可不提，以港府辦事效率之低下，三級把關制勢必拖延時日，令增加土地供應因快得慢。正如立法會議員質疑，為何不引用《收回土地條例》呢？林鄭聲稱引用條例費時失事，暗示港府一直鮮少引例，事實並非如此。回歸以來，港府最少一百六十九次刊憲引用此例，簡單如興建排水渠都曾引用，偏偏不肯用於發展商身上，證明是不為也，非不能也。何況全港閒置土地多達四千公頃，稍加平整已可解決不少房屋問題，何需捨近求遠？



說穿了，官商一家親可能才是真正答案。從曾蔭權爵士跟富豪勾勾搭搭，到特首小圈子有權投票的都是富豪，視曾蔭權為公僕楷模的林鄭月娥，討好權貴的手段自是青出於藍。至於無殼蝸牛活在水深火熱之中，房屋亂局積重難返，那就不是林鄭關心的問題了。



