世界視線：美選戰掀戰幔　兩黨互扣帽子

美國總統選舉明年尾才舉行，兩黨在今年初都已急不及待出招，民主黨先後有十多人表態參選，爭取提名，一眾女將打頭陣，非常熱鬧。桑德斯亦不甘寂寞，加入戰團，上周末舉行選舉集會，與民主黨盟友都以攻擊特朗普為第一波重點。特朗普不敢怠慢，隔空駁火，美選戰掀開戰幔。



桑德斯在上次選舉提名與希拉妮鬥個你死我活，後者雖然「出閘」成功，但最後亦以些微之差輸給特朗普，部分原因可以歸咎與桑氏內訌的影響。上次自相殘殺間接給特氏「助攻」，今次可不會放過這最大敵人，一來便發炮人身攻擊，指特朗普為美國史上最危險總統，指他含金鑰匙出生，不懂民間疾苦，政策向富人傾斜。桑德斯強調自己是猶太移民後裔，來自基層，更以全民醫保、全民就業等民生福利政策為政綱賣點，明顯與特氏的分化政策對着幹。



你給人扣帽子，共和黨給你扣更大帽子。白宮喉舌甚至副總統彭斯都形容來年選舉是美國核心價值與社會主義的大戰，若「民主黨勝出，美國便不再是美國」，把民主黨當作是當年共產黨一樣的美國最大敵人。民主黨近年被批評過分左傾，流失不少中間派選民。該黨新生代提出環保「綠色新政」，雖然吸引眼球，亦招來「搶走美國人漢堡」的指摘。當年奧巴馬以「改變」作口號迎合國民求變情緒，現下國家經濟稍為喘定，美國人反而可能怕變化太多，福利氾濫變成第二個委內瑞拉。桑德斯一向打正旗號以「民主社會主義者」自居，這頂帽子恐怕成為自己和民主黨的負累。況且他未正式加入該黨，以七十七歲高齡能否打退民主黨年輕競爭對手出選，仍是未知之數。



特朗普剛從河內回來便出席保守派集會，可見其重視程度。他公開揚言自己勝券在握，甚至會比上屆有更大優勢。當年沒有政績仍能打敗希拉妮，現在施政雖然極為惹人爭議，但上任以來大行本土利益路線，可說擁有大量鐵票。敵對派近期集中以「通俄門」事件攻擊他，如果挺過這關，加上其他政策如貿易戰收網見成果，暫時仍未見真正可以挑戰他的人，最大對手還是自己。



