功夫茶：西九合署爛蓉蓉　刻薄公僕最耍家

「官視民如草芥，民視官如寇仇」聽得多，之但係好似特衰政府咁，強迫員工冒患病風險，喺垃圾房一樣嘅惡劣環境下開工，「官視官如草芥」，點到你唔服。



唔係吹水㗎！話說耗資四十七億元興建嘅西九龍政府合署，第一期工程舊年底獲建築署批出完工證明書，包括屋宇署人員在內嘅五百名先頭部隊，今年一月率先進駐，點知入到去發現大樓蓉蓉爛爛，多個樓層仍然開緊工不特止，天花漏水、老鼠橫行、樓梯停用、遍地垃圾、滿地沙塵，連廁格都要十幾個人爭一個，大大話話數埋最少七宗罪。



咁都未算最離譜，由於大樓冷氣嚴重不足，裝修後嘅甲醛味揮之不去，唔少員工出現頭痛、頭暈等徵狀，向巡視嘅屋宇署署長反映，對方居然借咗聾耳陳隻耳，懷疑高層淨係關心係咪攞到環保大獎，夥計健康關人個關。成日話政府外判服務，連監管都一併外判埋出去，其實自己正正就係頭號無良僱主。



講真，當局急急腳安排屋宇署搬竇，到底係疏忽定係靠害，真係冇人話得埋。有知情人士踢爆，當局咁做係為咗騰空屋宇署原本辦公嘅旺角始創中心，畀在職家庭津貼辦事處派發「關愛共享計劃」嘅四千元。係人都知，特衰政府派四千銀派到心不甘情不願，仲慘過畀人食咗隻車，阿茂財爺仲爆埋響口，整個行政程序惹來不滿，唔少人勸佢唔好再派，當局會從善如流。依家大家明喇，市民攞錢手續繁複，關卡重重，加埋依家有部門前線人員為咗派錢「大局」犧牲，「官怨沸騰」咯喎，孤寒政府咪「求仁得仁」囉。



講開「官怨沸騰」，之前當局冇嗰樣整嗰樣，要求公務員報銷車費嗰陣，必須扣減所有交通費折扣以及相關津貼，咁搞法除咗辣㷫前線，真係諗唔到仲有咩作用。



當然喇，話又要講番轉頭，呢個政府出名冇神經、冇靈魂，就算班官金睛火眼𥄫到實，都好難確保基建工程冇事冇幹。話口未完，啟德發展區工程又傳出螺絲帽測試九成肥佬，負責嘅土木工程拓展署難辭其咎；深圳灣公路大橋近日發生「斷纜」事故，當局事前巡查又係發雞盲當冇件事。講到驗收求其，不得不提政府總部呢個超級豆腐渣工程，大拿拿使咗五十億，落成至今問題一直未停過，唔係漏水就係假天花甩脫，再唔係就傳播惡菌，搞到連堂堂教育局局長都領嘢，你話點得佢死。



唔怪得有人話，香港回歸前風調雨順，回歸後論論盡盡，十足十撞邪咁款，歸根究柢都係有人打短樁、埋地雷。家陣市民怨氣爆燈，公務員隊伍離心離德，對邊啲人最有利，畫公仔仲使畫出腸嘅！



