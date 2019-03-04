在北韓與美國峰會無功而退之後，國際視野的重心再次轉移到中美貿易談判，以及似將舉行的特朗普與習近平峰會。



金正恩的示範是談不攏便撤，但撤後還留有下步，仍然可再談，而且有眾多的機會，讓雙方和國際社會有極大的想像空間與餘地。還可會談便不是決裂，氣氛還是友好。美朝雙方不敢貿然採取激烈行動，互相約制，也自我約束。朝鮮半島以至東北亞的政治氣氛繼續樂觀，生意可照做，和談和解還可在不同層次、領域來推行。簡單來說，這次是金正恩把特朗普和美國拖着，不讓步也不放手。美國有甚麼方法可與金正恩爭奪政治主權呢？



另一邊廂，中美貿易談判的主導權似乎由美國掌握，中國只是在美國的壓迫下不停讓步，最形象化的表現是，中國代表團在美被特朗普接見時，每次都是中國國務院副總理劉鶴帶領團員圍坐在特朗普辦公桌前，似是學生聆聽老師教導，也似中國官員變成特朗普屬員，聽取指示。其中劉鶴的英語更引起誤解，全然不像兩個主權國在平等談判。



相反，習近平在京接見美國代表團均依循外交禮節，體現國家主席與外國代表團平等互重的態度。只是換了美國主場，中國代表團的表現卻如此，頗令人擔心他們在貿易談判中能否不卑不亢，堅持國家利益來與美國官員爭辯？



事實上，中美貿易談判的情況很清楚，根本不是貿易問題，卻以貿易為開端。因此，戰場不應只局限在貿易談判桌上，而應全方位在各個領域上部署、對壘、爭奪。



但是貿易談判還是重心，它既可反映其他領域爭奪的效果，也推動其他領域的爭奪。更重要的是，談判體現國家的實力、外交政策的智慧、談判人員的能力，簡言之，即代表國家的綜合能力，所以貿易談判不能隨便放棄，更不能用旁門左道的手段來爭勝。耍手段或許可欺騙外國一時，卻會失去國民與國際的信任。中國政府至少需要把談判所採的立場公開於國內，使國民知道政府是怎樣深思熟慮，有理有節地維護國家利益、民眾利益。談判過程便變成一個凝聚國民和教育國民的機會。



回望周恩來總理時代的中國外交政策、舉措，不僅體現中國的國家利益，而且示範天下。一段時期，中國的對外關係有着太多政治計算、利益考慮，卻缺乏高瞻遠矚的視野和宏大的戰略思維，雖然近年有些改變，可惜在中美貿易談判的表現，卻令人擔憂。中美貿易戰的背景是新冷戰復現的政治環境，這與中國當年加入世貿組織的情況大不相同，不能等同看待與處理。