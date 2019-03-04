習近平御極天下、親裁大政後，要在掌控權力的道路上搬走兩座大山，一是中共第三代江核心的「上海幫」，一是第四代胡錦濤的「團派」。中共十七大，習近平在王儲位子上五年，如履薄冰、小心翼翼，根本不能為日後「榮登大寶」作政治準備和組織準備；當年胡錦濤十四大上當王儲，到十六大接班時也是這樣。



從毛皇帝始，大凡「儲君」都很「危險」，隨時有被廢之虞。而胡錦濤算是開了「隱忍不敗」、順利接班的先例，但也是「半接班」。十六大閉幕時，江澤民只交出了總書記的職務，又當了兩年中央軍委主席。胡錦濤終其十七大全退，江澤民仍是「太上皇」。然而，不管怎樣，王儲要「隱忍」、要「低調」的成功經驗還是被習近平倣效。



倣效成功，十八大習近平登基，不過，他的政治處境比胡錦濤更不輕鬆。最大的不同是，習近平的魄力、能力、手段、不畏艱險的意志比胡強悍得多，許多方面直追毛皇帝和鄧總設計師，只用四年多就同時搬走兩座山，唯我獨尊。



當然，江澤民的人事，胡錦濤的人事，已經臣服、輸誠和「清白」者仍然可用，中共十九大的權力組合仍是「五湖四海」。江系、胡系仍有人獲遷升，其中和胡錦濤「個人關係」最大的是其子胡海峰得到直接關照。胡錦濤當政時，胡海峰經商，當董事長，他還當過清華大學清華控股有限公司黨委書記、清華大學副秘書長、浙江清華長三角研究院黨委書記。



二○一三年，習中央反貪腐、打老虎，如火如荼。江系和「團派」有多人被抓被關之時，既無仕途經歷、也無國企背景的胡海峰忽然任職浙江嘉興市委副書記，之後任副市長、市長，幹了五年調任浙江麗水市委書記，四十五歲的他成為浙江地級市中「最年輕的市委書記」。最近又有消息說，胡海峰將出任福建省委常委、組織部長。



短短六年，胡海峰從「政壇白丁」，空降地方任副廳級官員再升為省級官員，可謂官符如火、青雲直上，此非常時期非常之人事也。