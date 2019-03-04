自作孽，不可活。在去年理工大學民主牆風波中帶頭鬧事的四名學生，分別被勒令退學、停學或履行社會服務令，可謂自作自受，大學生畢竟已是成年人，當然要為自己的行為負責。不過，幾位學生依然嘴硬，不但沒有認錯，反指校方製造白色恐怖，打壓言論自由，擔心嚴苛的懲罰會成為大專學界極壞先例云云。實際上，國有國法，家有家規，校園有校園的紀律，學生目無法紀，目無尊長，動不動就以言論自由為藉口胡攪蠻纏，謾罵甚至禁錮教職員，「似黑社會刮友」，這才是最大的白色恐怖、最壞的先例。



這些年來，大學校園愈來愈政治化，部分學生行為乖張，豈止令人驚訝，簡直令人髮指。港大學生圍堵校委會、浸大學生佔領語文中心、中大學生會會長以「支那」和粗口辱罵內地生……一個比一個偏激，一個比一個暴戾，一個比一個野蠻。而之所以如此，正是因為校方姑息縱容，往往為了息事寧人而沒有原則地妥協退讓，導致學生有恃無恐，狂妄自大。如果各大專院校從一開始就嚴格執行校規，根本不會出現這些亂象，發生這些怪事。理大今次嚴懲違規學生，總算撥亂反正，匡正綱紀，教協等反對派人士指處分過重，純屬一派胡言。



事實上，正是因為部分教師其身不正，誤人子弟，才導致學生習非成是，黑白不分，連法治觀念也蕩然無存。那位所謂法律學者的「戴妖」更是妖言惑眾，不僅公然鼓吹「違法達義」，而且發動佔領之亂，不僅搞得校園烏煙瘴氣，而且鬧得香港雞犬不寧。大學之道在明明德？算了吧，教師自己尚且不知明德為何物，遑論學生。



見微知著，大學校園烏煙瘴氣，正是整個社會的縮影。最奇怪的是，部分學生已為自己的鹵莽行為受到懲罰，成為政治犧牲品，而戴妖等罪魁禍首依然毫髮無損，至今還在興風作浪，香港究竟還有沒有公義？有沒有王法？