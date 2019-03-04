印度日前以反恐為名對宿敵巴基斯坦發動空襲，詎料有去無回，兩架戰機遭擊落，一名飛行員被捉，據傳為巴國立下戰功的是中巴合作的戰機「梟龍」，刺激梟龍的製造商四川成飛股票連續兩日漲停。印度一度否認巴方的說法，聲稱全部戰機安全返航，但巴方迅即公布有關視頻，新德里啞口無言。



印度在今次空戰中受損，大失顏面，也暴露了印度空軍的「難言之痛」。作為南亞強國，印度的人口、經濟、軍力都勝於巴方，就空軍而言，戰機號稱有二千二百架，型號齊全，檔次不低，問題是印度戰機有「萬國造」之譏，主要來自俄國進口，也有歐洲及美國型號，但在飛機維護方面非常落後，加上售後服務備受詬病，實戰能力成疑。就以今次被擊敗的俄製米格21型戰機為例，上世紀六十年代開始引入，至今已有一半戰機在訓練中墜毀，而另一主力戰機、購自法國的幻影2000也不時出事，故早有「空中棺材」之名。



印度不僅在先進戰機方面仰賴進口，連最普通的子彈都假手於人。年前中印兩軍在洞朗地區對峙，雙方一度劍拔弩張，印度傳媒踢爆印軍有槍無子彈，若是開戰，印軍只有受靶的份，急得印度國防部急忙撥款購買子彈。印度是世界第一大武器入口國，只因從子彈到戰機上的每一顆螺絲釘都依賴外援，樣樣受制於人，一旦賣方停止供應維修零件，整架戰機就淪為一堆破銅爛鐵。



一般中小國家不具備製造先進戰機的技術及財力，進口沒有大問題，但印度不同，印度有「大國雄心」，與中國則有「亮瑜情節」，奈何既沒有完備的工業體系，軍事訓練乃至維護能力又不足，而國產的「光輝」戰機研製了三十多年，至今沒有一架服役，「光輝」淪為恥辱。



心比天高，命比紙薄。《紅樓夢》對賈府大丫鬟晴雯的判詞，對印度可謂恰如其分。