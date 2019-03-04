粵港澳大灣區建設領導小組舉行第二次會議，特首林鄭月娥發言時指出：「要以釘釘子精神紮實推進大灣區建設工作，向縱、深發展；港府在不同政策範疇已開始一系列具體工作，其中建設國際科技創新中心是重中之重。」她又表示：「一國兩制是香港在大灣區發展的優勢，也是大灣區邁向國際的優勢，發展大灣區建設時，會堅持一國兩制，又相信大灣區發展會豐富一國兩制。」



林鄭在會中的簡短發言，中共文告常見的政治修辭如「釘釘子」、「在不同範疇已開始一系列具體工作」、「紮實推進」、「向縱、深發展」、「重中之重」、「豐富一國兩制」等，琅琅上口，這位港英時代操流利英語的政務官，如今貴為「中華人民共和國香港特別行政區行政長官」，到了北京用普通話講京官聽得懂的話，「政治正確」一百分。



林鄭口中的「釘釘子」這個詞港人恐怕聽不懂，但京官一定曉得。二○一三年二月二十八日，習近平在中共十八屆二中全會第二次全體會議上，發表題為《發揚釘釘子的精神，一張好的藍圖一幹到底》的講話，其中一段：「對黨的十一屆三中全會以來的路線方針政策，對鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀，對中央作出的仍然有效的各項重大戰略部署，我們都要一以貫之地貫徹。地方和部門工作也一樣，要真正做到一張好的藍圖一幹到底，切實幹出成效來。我們要有釘釘子的精神，釘釘子往往不是一錘子就能釘好的，而是要一錘一錘接着敲，直到把釘子釘實釘牢，釘牢一顆再釘下一顆，不斷釘下去，必然大有成效。如果東一榔頭西一棒子，結果很可能是一顆釘子都釘不上、釘不牢。我們要有功成不必在我的精神。一張好的藍圖，只要是科學的、切合實際的、符合人民願望的，大家就要一茬一茬接着幹，幹出來的都是實績，廣大幹部群眾都會看在眼裏、記在心裏。」



林鄭勤於學習，天天向上，連「習近平語錄」都會背，與京官有共同的「政治符碼」，學識「釘釘子」，不會碰釘子，嗣後「簡在帝心」，可以繼續漫步青雲路。



筆者三十多年前在新聞教室「誤人子弟」的時候，曾講授「政治傳播」一科，對「政治辭辯」這門學問亦略有所窺。它既是學術也是藝術，更講究技巧。政治修辭未必適合理性論證公共議題，但在釋除疑慮、減少爭議、化解危機上，政治修辭可以產生說服和認同的效果，有利政治溝通。民主國家的政治人物會在選舉期間過度操作政治修辭，愚弄選民，而在極權國家，「黨八股」的作用不是政治說服，而是馴化人民，就好像「釘釘子」，一定要牢固。