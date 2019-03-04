外國勢力老愛擺出高高在上的姿態對香港事務說三道四。美國駐港總領事唐偉康又來搭訕，指香港近年側重「一國」輕視「兩制」，例如首次有外國記者被驅逐出境、首次取締政黨、首次有大批候選人因政治立場被取消參選資格，皆反映中央密切參與香港決策，令美方擔心香港高度自治受損，威脅營商環境。接着又指若修訂《逃犯條例》，或影響美港雙邊協議的實施。簡直胡說八道，不知所云。



類似論調並不陌生，由美國國會再到本港反對派政客皆琅琅上口，香港人見怪不怪。美國出於打壓中國的目的，隔三差五跑出來唱衰香港不足為奇，奇就奇在這種論調在港竟有不小市場。反對派政客不用說，爛果淫媒也不用提，筆者認識不少朋友，他們出身良好，教育程度高，亦有一份中產職業，偏偏對這些鬼話十分認真，不停轉發轉載，卯足勁為美國搖旗吶喊，長他人志氣、滅自己威風，可謂咄咄怪事。



香港回歸已踏入廿二年，既是中國一部分，側重一國、以國家利益為依歸有何不妥？以美國利益為依歸才是大問題吧！外國勢力數來數去，不外乎拿取締港獨組織、阻止港獨政客參選，以及外國記者因支持港獨而不獲續發工作簽證說事，但這樣做如何損害香港高度自治和營商環境卻語焉不詳。港獨是分裂國家的叛國行為，中央出手煞停是應有之義，放任自流才是損害高度自治，更跟香港營商環境風馬牛不相及。至於修訂《逃犯條例》，無非為謀殺案死者討回公道，若非身有屎，豈有反對之理。



反觀美國為了遏制中國崛起，不惜以莫須有罪名要求加拿大拘捕及引渡華為太子女孟晚舟，這才是損害外資營商環境，令加拿大司法自治蕩然無存。老美總是以霸權凌人，以自己一套強加於別人身上來謀取利益，偏偏香港有一大票洋奴漢奸吃裏扒外起哄附和，實在可悲。