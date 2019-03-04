目前電動車熱潮掀動全球，中國走在前列，香港也跟着人家的尾巴跑，港府曾揚言，到二○二○年要有三成家庭用車電動化。但凡車走得太快就可能會撞毀，潮流走得太急便容易出亂子。



深圳幾乎所有公共巴士、出租車都已電動化，但電動車的技術是否已然過關，卻誰也說不清。美國剛發生一宗車禍，電動車撞毀後起火，車門手柄不能彈出，旁人欲救無從，車主不幸被活活燒死。事後車內電池火勢更無法完全撲滅，一天之內復燃三次，車廠技術人員承認，電動車電池被焚，可能要燒上二十四小時。



提倡汽車電動化，本來是為環保出一分力，減少廢氣對城市的污染。但電動車電池用幾年便得廢棄，棄後是否會對環境造成更長期污染，也是唯天可知。



這些還是小事，更嚴重的是電動車輻射或許會傷害人體。筆者在深圳乘出租車，大多會問問司機對電動車的看法，因為他們一天超過十小時坐在車內，是全世界電動車用家中，人車關係最密切的一批，不像電動私家車用者，一天可能只跟車子接觸一、兩小時。我大概問過二十位深圳司機，認為電動車跟汽油車各有優劣的，有兩位；認為電動車優於汽油車的，是零；其他都是說寧可駕駛汽油車。



車廠都說電動車的技術安全已過關，輻射不會影響人體。但深圳的出租車司機或許比科研人員更有發言權，因為他們要長時間人車合體。司機們告訴我，自從轉用電動出租車後，已有好幾個同業因急病入院而離世，這情況以前是不會發生的。也有司機跟我說，很多同業用電動車一、兩年後，就發覺每天醒來會大量掉髮，髮色也急速變白；好些體弱的乘客上車後，更說坐在電動車上渾身不舒服，嚷着要下車。



既是如此，電動車在大量推出之前，是否該作更嚴謹的技術鑑定？