理工大學去年十月被指干預民主牆，繼而有學生阻撓校方高層、不讓教職員離開校務處，涉有禁錮之嫌，理大紀律委員會召開聆訊後，日前決定將四名涉事學生勒令退學、停學或履行社會服務令。理大校董劉炳章指是遲來的判決，但相信是合適，並會向學生發放正當訊息，明白校園是不能宣傳港獨，亦不容囂張、不尊重師長的行為。



事實上，大家都睇到自佔領運動後，大學校園政治化，校園連一張書桌也容不下，部分愛搞事的學生，藉「民主牆」宣揚港獨，甚至以粗言穢語侮辱師長、高官，品行之卑劣被形容為衰過黑社會。大學在一小撮搞事的學生眼裏，不是「讀書、做學問的地方」，而是「抗爭」的舞台，叫人覺得「不到香港的大學走一趟，不知文革仍在搞」！



教不嚴，師之惰。大學生近年無規無矩，如開學時，學生會會長致詞時往往一派胡言，當校長透明，狂呼港獨口號！畢業典禮又大搞「花臣」，一時舉黃傘，一時以屁股對着主禮嘉賓，種種劣行醜態無不令人側目！



最近，老朽拜讀教育大學客座首席講師許為天關注大學生品格教育的文章，深有同感，他指出，學界對大學生行為的處理，源於歷史上香港的大學「自由自主」，亦建基於半世紀前精英教育的「鬆控」，於是乎，O Camp的不羈放縱、課堂與舍堂的亂序失控，習非成是，也成了香港的大學教育特色。證諸一些搞事的學生，他們就是誤把「言論自由、學術自由」作靈符，以為胡作非為是大學生應有的特權！是以佢哋「理曲而氣盛」，「行為鹵莽而自以為充滿革命豪情」，完全不知尊重、禮貌、責任是文明社會品格教育的核心。在一個容許有大學教師其身不正，叫學生「違法達義」的環境下；在有無良政客是非不分的挑撥下，理大有勇氣撥亂反正，還大學校園一片寧靜與清流，難道不值得大家鼓掌叫好？