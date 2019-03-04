美國駐港總領事唐偉康繼聲稱香港高度自治「被削弱」後，他日前於中環美國會以主題「香港在印太經濟的角色」進行演講時，表示去年目睹多次「不幸」的「第一次」，顯示中國中央政府逐漸「介入」香港特區政府決策。



唐偉康離任總領事前突然抨擊香港，明顯是美國在背後精心策劃，絕非偶然。美國想在行政會議駁回陳浩天的上訴，以及中央發出公函支持港府禁止民族黨運作這兩個關鍵時間點上，透過唐偉康高調的舉動，意圖為對美國貿易戰搖旗吶喊的爛頭蟀加油鼓氣。



去年八月，香港外國記者會邀請陳浩天發表港獨演講，但陳浩天成功播獨後仍未收手，更致函美國總統特朗普，要求美國停止香港在《香港關係法》下的特殊地位，更希望撤銷香港和內地在世界貿易組織的地位，又指民族黨很高興見到美國對中國實施貿易戰。



「自由印太聯盟」是響應特朗普提出所謂「印太戰略」而成立，該戰略提出聯合印太各國圍堵中國，聯盟是為配合美國對華遏制政策而成立，陳浩天正是該聯盟的骨幹成員。陳浩天去信美國總統特朗普之時，正是特朗普掀起對華貿易戰之際，可見陳浩天配合特朗普發動對華貿易戰，執行「自由印太」遏華政策。



陳浩天是美國的棋子，所以中央忍無可忍，發出公函支持港府駁回陳浩天的上訴的決定。對此，唐偉康摒棄外交禮儀，跳出來為陳浩天鳴冤叫屈、加油打氣，說明民族黨一禁，美國失去了安插在香港的棋子，干擾香港的空間被大幅削弱，政府要留意美國的港獨棋子不只一隻，應及時依法取締。



針對唐偉康的言論，外交部駐港特派員公署負責人向美國駐港總領館提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，並敦促其停止詆毀「一國兩制」，停止干預香港事務和中國內政。