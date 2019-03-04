近期台海相當熱鬧，台灣政壇持續渲染兩岸戰爭論，特別是民進黨政府高官及軍方高層，均紛紛表示無懼大陸武力攻台，要抵抗到一兵一卒，與此同時，美國朝野也動作頻頻，不是軍艦穿越台海，就是呼籲美軍保護台灣，好似台灣即將淪陷一般，只不過，這一切都只是為了選舉而已。



去年十一月，台灣「九合一」選舉，民進黨大敗，國民黨囊括十五個縣市，尤其是，全台掀起國民黨籍高雄市長韓國瑜旋風，令民進黨手足無措，以致民進黨二○二○年選情不被看好，台灣的總統蔡英文民調也一直欠佳，不但難以與韓國瑜及無黨籍的台北市長柯文哲競爭，甚至連前立法院長王金平都具一定實力挑戰蔡英文，令民進黨感到空前的危機。



雖然近期民進黨高層亦紛紛學韓、柯玩直播當網紅，但仍然難以拉抬聲勢，又拿不出甚麽可收買人心的舉措，在無牌可打的情況下，擅長選舉的民進黨惟有升高兩岸敵意。由於目前是民進黨執政，再玩太陽花也難有效，只能打戰爭牌，希望利用仍有部分民眾恐懼大陸武統心理，挽回不斷失去的民意。



於是乎，一張張戰爭牌近期接連打出。蔡英文連番痛批中國對台威脅，又表示台灣可以經得住大陸第一波的武力攻擊。行政院長蘇貞昌更揚言，如果兩岸開戰，即使給他一支掃把也要拚到最後。國防部長嚴德發也表示，會戰至一兵一卒，又表示台軍有先發制人的能力，暗示可攻擊大陸。



台灣官方刻意渲染戰爭，無非就是要刺激大陸官方和解放軍，因為大陸過往就曾有「民進黨助選員」之稱，每逢台灣有選舉，只要大陸有軍演，或是有官員表態，或是有刺激兩岸民眾對立的社會事件，都能成為民進黨的選舉救命稻草。



覆巢之下豈有完卵，蔡英文二○二○大選不被看好，連帶的就是民進黨立委選情，很大可能失去立法院控制地位，因此，幾乎所有綠營政客惟有「求助」大陸了。如果在選舉期間，解放軍願在台海軍演，或有大陸官員願談統獨問題，以及有大陸公眾人物批評台灣，綠營政客不惜下跪磕頭，或者也不是玩笑。



不僅如此，美國朝野近期也極力炒作大陸對台武力威脅，美國國防部不僅發表報告，指大陸威脅台灣，今年以來更三次派軍艦穿越台灣海峽，又有智庫學者研究指解放軍已具備能力攻打台灣。美國前國務卿奧爾布賴特近日亦發聲挺台，呼籲美國必須保護台灣。



美國頻頻攪局台海，一方面是促使台灣購買武器，一方面當然也是希望大陸激烈回應。只不過，大陸近年也相當審慎，至今並無多大反應，國台辦發言人安峰山日前也點出台灣一些「頭面人物」，不斷煽動兩岸敵意，是為了「撈取可憐的選舉私利」。



令人擔憂的是，隨着明年選舉臨近，大陸方面雖刻意保持低調，卻難以排除台灣方面為了選舉失去理智，為了製造緊張局勢及悲情，採取更激烈的挑釁舉措，一旦情況失控，兩岸勢必兵戎相見，則非兩岸百姓之福！