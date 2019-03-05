產評：特朗普嫌美元貴　幣戰又到新台階

美國總統特朗普在過去周末再次抨擊美元太貴，同時暗罵聯儲局主席鮑威爾扼殺美國經濟，加上早前有指美國在貿易協議上，會迫使人民幣穩定。究竟是誰操縱貨幣？答案呼之欲出，須慎防貨幣戰進入新階段。



特朗普在上周六明言美元太強了！他強調，強美元是要對國家有利，並非強勢到令美國無法與其他國家做生意。他又不忘暗諷聯儲局有位「紳士」喜歡加息、喜歡收水，以及喜歡強美元。雖然沒有點名，但明眼人都知是在抨擊鮑威爾。事實上，反映美元兌一籃子主要貨幣的美匯指數在去年三月他發動貿易戰，直至上周五已累升逾7%，聯儲局加速收水是主因之一，同時令到中美貿易差距不縮反增，難怪特朗普要急於找代罪羔羊，為自己開脫。



事實上，這並非特朗普政府第一次暗示要美元轉弱。於去年一月，美國財長姆紐欽在公開論壇上指「弱美元」有利美國經濟、刺激貿易，隨即惹來國際間極大回響，皆因他打破了美國政府一直以來主張的強美元，之後無奈地急忙澄清媒體斷章取義，加上特朗普出面解畫，才草草了事。所謂「強美元」，是美國前總統克林頓時代的政策，旨在吸引海外資金流入及鞏固美元作為國際儲備貨幣的地位，從而拉低利率及資金成本，減輕財政負擔，成功扭轉了當時結構性財赤的困局。



不過，目前特朗普強調的不是滅赤，而是停止外國佔便宜，並要把就業職位帶回美國，匯率正正就是貿易談判的基石。由於他早已實行減稅政策，盡谷消費及投資，創造了經濟榮景，惟減稅效力終有一天用盡，故他下一個目標就是要改善貿易逆差，政策上正正需要弱美元。只要能繼續在全球經濟呆滯下保住美國增長，就不用擔憂美元失寵。



誠然，時機上亦配合。由於他在去年已與南韓、墨西哥、加拿大等主要貿易夥伴達成新的貿易協議，接下來又很大機會與中國「握手」，之後就輪到歐盟及日本，目前確實是推低美元的切入點。惟這同時預示着其他國家的貨幣相對美元要升值，經濟能承受得住嗎？可惜她們只有兩個選擇：要麼跟特朗普抗衡，看看誰的經濟先崩潰；要麼在匯率上作出讓步。明顯地，這場由特朗普「自編、自導、自演」的貨幣操縱及貨幣戰，是恃強凌弱的城下之盟。



值得留意的是，聯儲局將於三月十九至二十日舉行議息會議，如今特朗普又再施壓，不妨拭目以待鮑威爾會否宣布何時停止「縮表」。



