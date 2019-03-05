正論：規劃落伍無監管　車禍其實是人禍

都說交通事故一宗都嫌多，本港卻是奪命車禍頻頻，昨日發生的巴士與貨車相撞事故又導致兩名司機慘死，兩個家庭破碎，另有十多名巴士乘客受傷。究其根源，道路基建落後於車輛增長，加上交通監管不足，道路及司機都是超負荷運作，類似悲劇只會沒完沒了。



事發於西九龍公路，涉事貨車因故障停泊路上，司機打開後尾板準備卸貨，不期一輛城巴駛至，疑收掣不及撞向貨車，巴士司機跌出駕駛室當場死亡，被撞成重傷的貨車司機送院亦告不治。據知涉事城巴車長駕駛經驗豐富，過往紀錄良好，上周五曾請病假。業內人士則分析，巴士司機完全沒有注意到前面貨車已停下及死火燈，可能是注意力不集中所致，事件純屬不幸。



今次事故肇因為何，有待警方進一步調查。但本港奪命車禍層出不窮，顯示這不僅涉及個別司機的駕駛態度問題，而是整個交通管理制度百孔千瘡。統計數據顯示，本港交通事故每年都有約一萬六千宗，居高不下，平均每天近五十宗，而致命交通事故每年有一百多宗，令人咋舌。以去年為例，全年共有一百一十八人在車禍中死亡，較前年大幅增加兩成五。其中最嚴重的一宗發生於去年春節後，一輛載客巴士在大埔公路失控翻側，釀成十九死六十六傷，是本港十五年來最大車禍，案中車長被控十九項誤殺罪，仍在還押候審。



層出不窮的交通事故，鮮血淋漓的車禍現場，不僅證明馬路如虎口，也暴露本港的交通監管有如無掩雞籠。大埔車禍後，港府曾煞有介事成立「專營巴士服務獨立檢討委員會」，但在規管備受詬病的司機超時工作方面，港府承認「無能為力」；對於巴士車長缺少培訓，當局推說法例方面沒有相關規定，無法監管；更別說巴士車禍一年達二千二百宗，但局方從無罰款。一言以蔽之，港府一心維護商家利益，根本不關心車長、乘客及路人的安危，結果就是草菅人命。



另一方面，本港交通基建蝸牛龜步，道路使用者卻快速增加，加劇了意外風險。○六年至一六年的十年間，私家車增加近五成，領牌車輛亦增加三成五，但道路基建僅增長半成，根本不成比例，更何況不少道路狹窄多彎又高低不平，去年底北角曾發生保母車停泊於斜坡後滑行事故，短短二十三秒釀成四死十一傷慘劇，教訓不可謂不深刻。



所以說，車禍看似偶然，實是必然，「官雖不殺伯仁，伯仁因官而死」，港府管治無能、運輸署胡混度日，才是車禍頻繁的底因。更有玄學家警告，豬年香港運程不佳，道路陷阱多多，從今次車禍觀之，端的是「好的不靈醜的靈」。



一個地方的沉淪總是有迹可尋，香港這些年運氣不佳，除了車禍多，還有基建醜聞多、瘟疫多、倫常命案多，而南亞假難民姦淫擄掠，更增添了社會怨氣。有人說香港「撞邪」，可謂一語中的。



