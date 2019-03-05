世界視線：關鍵時刻當逃兵　瓜伊多難堪重任

自立為委內瑞拉看守總統、目前正身處國外的反對派領袖瓜伊多，日前宣布會於當地時間周一返國，並號召支持者上街舉行大型集會。一旦回國，他將可能面對長時間監禁，但如再次延遲歸期，勢必影響反對運動的士氣。



仍受馬杜羅掌控的最高法院，此前批准了一項針對瓜伊多的禁制令，限制瓜氏轉移財產、凍結其帳戶並禁止出國。瓜氏自上月下旬出走後，先後訪問了巴西、巴拉圭、阿根廷以及厄瓜多爾，期間並與美國副總統彭斯會面。可以看到，儘管瓜氏獲得以美國為首的西方國家支持，並對軍方進行心理戰，承諾委國一旦變天，過去鎮壓民眾的責任可既往不咎，但直至目前，基本上並沒有多少掌握實權的軍方高級將領背叛馬杜羅。



最令反對派民眾失望的是，瓜伊多之前把話說得滿了，稱他已成功尋求美國的人道救援物資，結果馬杜羅不吃美國以援助為名、行顛覆之實這一套，硬是將物資堵在邊境之外。這時候的瓜伊多，應繼續留在國內跟馬杜羅周旋到底，但他卻選擇了出走。由於此前瓜氏有被秘密警察監控的紀錄，誰也不能保證他回國後會否遭到長期拘禁。



在此情況下，瓜伊多出國名為「出席會議」，實際上給人的印象是乞求外力援助，以求自身安全得到保證，特別是當反對派運送美國救援物資而遭軍方鎮壓時，瓜氏不在現場指揮大局，之後反而跑到彭斯那裏尋求奧援，無疑讓委國民眾看到一個既無風骨又極度依賴美國的領袖。



問題是，即使瓜伊多有心當「吳三桂」，也不一定能找到「清兵」，美國迄今並未承諾直接進行軍事干預。早前在秘魯首都利馬舉行的安全會議上，包括巴西在內的多個南美洲國家明確表示，不會動用軍隊迫使馬杜羅下台。美洲國家組織秘書長阿爾馬格羅的立場亦有所軟化，由要求馬杜羅立即下台，轉為要求委國舉行「公平選舉」。華府是否對瓜伊多徹底失望尚不得而知，但死了張屠戶，不見得要吃帶毛豬，瓜伊多如真的扶不起來，換將是分分鐘的事。



