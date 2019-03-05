神州觀察：美日支持靠不住　台獨主張尋絕路

台獨沒有出路早已是國際公認的事實，但靠台獨吃飯的人必須營造一種有出路的假象，為此不惜炮製一些話題來吸引眼球，可謂自欺欺人，到頭來只會將整個台灣拖垮。



去年底九合一選舉民進黨大敗，蔡英文的民意支持度亦直插谷底，但這並不影響她尋求連任的決心，早前就透過美國媒體放話，說是想為台灣再做多點事。問題是，過去幾年除了忙於推進台獨事業，蔡的政績實在乏善可陳，難怪島內不少獨派大佬亦紛紛發聲，要求她做完四年任期就算了。



然而蔡英文心意已決，並欲繼續打台獨牌為競選連任造勢，除了一以貫之緊抱美國大腿，還想方設法拉國際贊助，為其壯膽。日前在接受日媒專訪時，她公開要求與日本加強保安層級，共享大陸軍事情報，共同對抗來自大陸的威脅。



只是台灣與日本並無正式的外交關係，至於安全保障方面的對話原本亦只限於民間層面私下行為，有些事偷偷做了，但沒有到處嚷嚷，大陸方面睜一隻眼閉一隻眼也就算了。如今公開喊了出來，大陸豈能坐視不理，只怕兩岸關係因此更趨惡化，北京打擊台獨的手段勢更嚴厲。



經濟制裁無疑是打擊台獨最有效的方法之一。台灣的交通部觀光局最新統計顯示，兩岸觀光互訪人數自一六年起出現「死亡交叉」，陸客赴台旅遊勢頭近年持續降溫，去年錄得的數字更創下六年來最低紀錄。饒是如此，陸客仍是台灣最大的旅遊消費群體，估計去年為台貢獻了逾千億元新台幣的消費額，而這與蔡政府新南向政策國家帶給台灣的消費額根本不可同日而語，再這樣鬥下去，台灣民眾的日子肯定更不好過。



城門失火，殃及池魚。事實上，北京並不想看到這樣的局面，近年亦推出不少惠台措施襄助台灣，但是打擊台獨必然會牽連到台灣無辜民眾，因為台獨分子早已將整個台灣利益綁在一起，想不被波及也難。尤其今年剛開年，兩岸便就前途問題展開激烈交鋒，北京首次將國家統一與民族復興掛鈎，強調兩岸必須亦必然統一，而蔡英文對「九二共識」及「一國兩制」新構想仍強硬表態拒絕，台獨之路愈行愈遠。



其實日本也不傻，至少目前在台灣問題上還不至於公然和北京對抗；況且自美國總統特朗普上台後，日本的日子也不好過，安倍政府轉而更多地與中國經濟合作，自然不願蹚蔡英文的渾水。特朗普亦曾質問過，保護台灣到底能得到甚麼？若台獨最終只能招來大陸的導彈橫飛，顯然最不符合美國的利益，指望山姆大叔打救多半是心理安慰，在美日都靠不住之下，台獨勢力想拿「掃帚」跟解放軍周旋，只能是癡人說夢。



