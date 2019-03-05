功夫茶：罰學生唔罰老師　捉雞仔唔捉麻鷹

開講有話，國有國法，家有家規，學校亦唔例外，理大舊年發生民主牆變港獨牆事件，有學生不滿校方收回管理權，衝上校長辦公室大吵大鬧，唔單止粗口橫飛，更對教職員動粗，混亂間副校長被推跌。校方最後決定嚴懲，包括將帶頭鬧事分子開除出校，今次理大冇再姑息養獨，以儆效尤，令人刮目相看。



當然喇，蔫豬頭都有盲鼻菩薩，尋日有團體踩上理大校園示威，譴責校方以嚴刑「打壓」學生，要求校方收回成命並向學生道歉。睇吓呢啲示威團體嘅牌頭，全部都係「獨」到出汁，同氣連枝，互為奧援，一啲都唔出奇。講真，睇過事件片段嘅都知，班友嗰種粗暴同橫蠻，真係惡過黑社會「刮友」，校方今次決定，絕對合情合理合法。



部分大學生之所以理曲氣壯，惡人先告狀，皆因之前校方過度縱容。學生參與違法佔中，有校長唔單止冇阻止，反而曲意奉承，將佢哋捧為「聖人」；學生喺畢業禮上舉黃傘搞搞震，用屁股對住師長，亦有校長以「言論自由」代為開脫。就係咁樣，愈來愈多學生淪為「違法達義」嘅信徒，校園亦再難容得下一張安靜嘅書枱。



不過話又講番轉頭，有時又難怪有人唔服氣嘅。學生好勇鬥狠，一失手成千古恨，一人做事一人當，怨不得人。之但係好似人稱「戴妖」嘅法律學棍戴耀廷，策劃佔中干預選舉勾結台獨，唔止攪得香港周天寒徹，佢嘅「違法達義」歪理更毒害一整代年輕人，但咁又如何？市民嘈到拆天，議員寫信譴責，始終都係吹佢唔脹。仲有支持港獨又被指係「旺暴」始作俑者嘅理大香港專上學院講師劉小麗，一早被法庭DQ咗議員資格，偏偏校方就係冇膽DQ佢「人之患」嘅資格。你哋話嘞，罰學生唔罰老師，呢啲係咪麻鷹唔管管雞仔吖！



查實何止老師，你又係學生，佢又係學生，邊個有外部勢力照住，邊個就有免死金牌。好似「河童」黃之鋒咁吖，監都坐過喇，慘得過人哋有花旗國議員睇得起，玩吓手連諾貝爾和平獎都有得攞，邊個夠膽郁佢半條毛？正如有人話齋，受罰學生要怨，只能怨自己二打六未夠斤両。



一節見則百節知，捉雞仔唔捉麻鷹根本就係成個香港嘅主旋律，點止大學係咁吖。漢奸黎反中亂港、操縱黑金、恐嚇記者、宣淫販賤，惡行仲厚過電話簿，點解到依家唔使踎監，更加唔使洗廁所？講嚟講去，都係因為港府恐洋症深入骨髓，買咗佢老哥背後嘅洋主子怕。想搞搞震但又怕承擔責任嘅年輕人，學到嘢未呀！



