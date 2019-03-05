朝鮮半島無核化問題長時間劍拔弩張，大戰一觸即發，去年忽然「放晴」，今又再轉陰晴不定，且與中美貿易戰的爆發在相同時段，平壤、首爾、北京、華盛頓相互關係和爭鬥十分微妙，錯綜複雜。朝鮮半島無核化這盤大棋，目前來看局面最好的是兩韓的互動。



南北韓到底是一個民族，歷史上是一個國家，最終實現統一是雙方共同的願景。他們所面對的最大障礙和破壞力量，是老美為了自身戰略私利，上下其手、分化挑撥了幾十年。美國人還把這種破壞性波及中國，威脅中國。



為了自保、不受老美欺壓，北韓發展了核武器，這柄雙面刃，既可抗美，又令北京不安。中國無論如何不希望和自己一水之隔的近鄰發展核武，即使中朝永遠友好，平壤的核武不會威脅中國，但平壤和老美的「核戰」總會有哪怕是百分之一的不確定性，這將殃及中國，何況平壤執意要發展核武，從不在乎中國的感受。這些年，金正恩更一度和北京鬧得很僵，北京不能不加入聯合國制裁平壤的行列。



不過，北京和平壤的矛盾與華盛頓和平壤的矛盾性質不同。老美不僅要廢了北韓核武，還要最終滅了金家政權，雙方皆知這種敵我矛盾歸根到底是不可解的，只能靠耍花樣、鬥謀略、拚膽識長期糾纏，時而關係緊張，時而有所緩和，大家裝模作樣的談判一下，峰會一番，玩玩既讓步又堅持底線的把戲。



這當中，由於歷史和現實的原因，北京扮演重要角色，平壤和華盛頓都要「借助」、「利用」中國的影響力。北京當然也知道，朝美在「無核化」問題上根本不可解，然而自己的利益在其中，自己的影響力又可以「一支花開兩朵」，分別在中美和中朝關係上「怒放」，於是要「積極參與」、「負起大國責任」也。



因此，在金正恩、特朗普兩次峰會的前前後後，更多的是「習金會」頻頻密密，是習、特間的元首會晤和熱線電話，這一切也都在中美貿易戰中連續上演，不過，這些要在明面上分開處理。互動中金正恩的表現相當出色，令北京學到東西，令特朗普吃了癟子。