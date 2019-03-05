印度和巴基斯坦最近在喀什米爾交火，印方開動宣傳機器，大肆吹噓所謂的「勝利」，聲稱擊落對方一架F-16戰機，但只能拿出一塊導彈碎片，無法展示被「擊落」的飛機殘駭，戰果成疑。反而巴方不僅展示了被擊落的印軍米格-21戰機殘骸，並俘虜了機師，戰果擺在眼前，誰勝誰負不言而喻。



自吹自擂似乎已成為印度的習慣，前年中印軍隊在洞朗對峙，印方也聲稱取得勝利，自我陶醉一番，他們也許只有這樣才能找回一點自信。部分西方傳媒總是喜歡拿印度和中國比較，認為印度模式優於中國模式，印度經濟勝過中國經濟，其實明眼人都看得出，這種過分吹捧分明不懷好意，無非想挑撥離間，製造中印矛盾，偏偏印度人信以為真，竟以強國自居，經常無事生非。



無可否認，近年來印度經濟表現確實不錯，去年經濟增長百分之七點二，中國只有百分之六點六，前者略勝一籌，但不可不知，印度經濟總量僅及中國五分之一，即使增長速度稍快，也遠遠無法和中國相提並論。七十年代末，中印兩國經濟狀況相差無幾，基本處於同一水平，惟四十年下來，兩國距離愈拉愈遠，中國人均GDP已逼近一萬美元，印度人均GDP還只有二千二百美元。至於公路和鐵路等基建設施，更是天差地別，印度至今沒有一條高速鐵路，高速公路也只有一條；而中國單是高鐵里程已將近三萬公里，高速公路更是遍布全國。



為何印度發展遠遠落後於中國？有人歸因於國內政局不穩，有人歸咎於改革開放力度不足，有人歸罪於百姓固執，其實這些都不是主要原因，劣質民主才是阻礙印度發展的根源所在。在印度，推行任何基建設施都要經過漫長的程序和博弈，既有政黨政客的討價還價，也有利益集團的幕後分肥，還有民眾的漫天要價，可謂寸步難行。西方傳媒指印度模式優於中國模式，純屬睜眼說瞎話。