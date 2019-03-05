龜兔賽跑的寓言人們耳熟能詳，而深圳與香港的「雙城記」恰恰是龜兔賽跑的現實版。香港去年經濟總量折合人民幣二萬四千億元，低於深圳的二萬四千二百多億元，這意味着深圳GDP首次超越香港。而深圳由香港的追隨者變身超越者，共用了三十八年。



一九八○年深圳正式成立經濟特區，經濟總量僅為二點七億元人民幣，相比香港的一百八十三億美元，根本就是蚊髀同牛髀，不是一個等量級。香港回歸之時，深圳經濟總量為香港的十分之一，兩者仍然相差懸殊。但到了二○○九年，深圳經濟總量已達香港的一半，超越香港已不再是天方夜譚。果不其然，九年過後，深圳實現了對香港的彎道超車。



去年正好是內地改革開放四十周年，深圳在經濟總量方面超越香港，具有劃時代意義，香港在發展經濟上敗給了深圳，某程度上，兩制競爭也有了初步答案。可憐不少香港人仍然坐井觀天，覺得香港甚麼都比內地好，面對內地同胞時總有高人一等的感覺，對於香港加入粵港澳大灣區，有人不滿香港「被規劃」、「被拖累」，純屬夜郎自大。



當然，經濟總量不代表一切，發展質素及生活舒適度才是最重要的。惟就此兩點而言，深圳更比香港有優勢。深圳得以後來居上，憑的是創新，深圳對創科的投入比香港高出五倍，深圳人口中科技人才的比例為香港的六倍，而以騰訊、華為、比亞迪、中興為代表的深圳企業都是高科技，而香港來來去去就是五大地產商，連一家像樣的高科技企業都沒有，誰的可持續發展潛力大，不言而喻。而最諷刺的是，香港地產獨大，但人均居住面積僅為深圳的一半而已，連蝸居都欠奉，香港還有甚麼好吹噓的呢？



深圳代表明天，香港代表昨天；深圳由龜變兔繼續奔跑，而香港則由兔變龜沉入夢鄉，兩者的差距勢必進一步拉闊。