很多人因為討厭政治人物而討厭政治。政治人物必須具政治辭辯的能力，但如果常常言不及義，語言無味，無疑是令人十分討厭的。政治人物口舌便給，辯才無礙，「會講」只是基本功，慎言謹行，多做實事，卻是談何容易。政治人物的政治談論除了即時被聽見看見，電子媒體甚至會重複播放，網絡社群媒體亦會反覆轉貼、放大剪貼，然後傳遞分享，網上評論更是肆無忌憚，尖酸刻薄，令講錯說話的政治人物無地自容。



民建聯副主席陳勇，又是港區人大代表，「愛國愛港」正字標記，當然不容外國勢力對一國兩制「說三道四」，但是寧左勿右，勇字當頭，套板反應，不求甚解，忙不迭「表忠」，終於出醜！他日前見記者時用了三分鐘時間鬧爆「英國駐港總領事」最近的「反中亂港」言論，不但認為他口中的「英國駐港總領事」應向全港市民同全中國人民道歉，還指英國歷任首相對香港一國兩制評價高，連蘇格蘭、愛爾蘭領袖都曾提出效法，作為「英國外交官」，應為自己國家作更多貢獻。陳勇高調轟「英國駐港總領事」數小時後，才發現自己「張冠李戴」罵錯人。



英國駐港總領事近期並無公開評論香港事務，美國駐港總領事唐偉康則「肆口逞說」樂此不疲，先後接受傳媒訪問及出席活動致詞，都批評特區政府近年往往側重「一國」輕視「兩制」。陳勇英美不分，令英國駐港總領事無端中箭，惟有為自己言論不當向對方道歉，可謂丟人現眼。像陳勇這樣的政治人物，成事不足，敗事有餘，就是俗稱的「豬隊友」。民建聯副主席和港區人大代表這兩頂「桂冠」，他可以戴得上去，不會是「加持」他的人的「慧眼」吧？



政治語言的功用很多，除了說服、認同、允諾與保證、節制、教育，還有社會屬性的表現等。所謂社會屬性，是指政治人物發表意見時使用的語言的能力和質素，很多時候是與其出身以及政治立場有關。美國前總統杜魯門用語粗俗，顯示他故鄉密蘇里州的農村背景，與他的前任羅斯福出身東部望族，談吐優雅，成一強烈對比。特朗普與奧巴馬的政治辭辯大異其趣，皆因社會屬性和政治立場之不同。「狗口長不出象牙」這句罵人的話，不就是政治辭辯優劣、美醜，與社會屬性的關係的註腳嗎？



此間政治人物的政治辭辯質素低劣，建制泛民政團「族繁不及備載」，議會固然不見條分縷析、雄辯滔滔，為民請命的代議士；政府官員的官腔、廢話，污染大氣電波，直情與環保對着幹。政治辭辯、政治溝通，在「人不像人，鬼不像鬼」的香港政壇不缺反面教材，香港政治又豈能不愈趨下落？