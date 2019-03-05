瑪嘉烈醫院一名男護士疑因「追更」過勞猝死，儘管真正死因仍有待驗證，但醫護人員追更問題存在已久，卻是不爭的事實。現時公院護士都面對非人的追更生活，有的晚上九點收工，翌日早上七點便要返回醫院工作，到下午兩點落班後，同日晚上九點又要返工，而且要通宵工作至翌晨七點才下班，中間只有十小時甚至七小時休息。



別說護士工作關乎病人性命安全，必須高度集中，即使是一般文職人員，面對如此「奪命追更」安排，肯定也會吃不消。最慘的是，護士追更沒完沒了，每個月重複面對，連好好休息的時間都沒有，分分鐘捱病捱殘，怎麼可能不影響服務質素？若因此出現錯漏，受害的又是基層病人。



面對醫護人員怨氣沖天，港府只知頭痛醫頭、腳痛醫腳，新一份財政預算案向醫管局撥款逾七億元，作為增加醫護人員津貼福利之用，然而人手不足、奪命追更等問題依然沒有解決。成為眾矢之的的醫管局一味推說管理和安排都有改善空間，其實無非敷衍。



昨日因，今日果。公院人手荒之所以愈演愈烈，說到底是政府規劃失當所致。一九九九年港府以財赤為由，關閉二十多間護士學校，護士畢業生人數由每年約二千五百人急降至只有約五百人。到了二○○三年，醫管局又為了節省開支，推出自願離職計劃，不少資深醫護人員下堂求去；及後因為曾蔭權爵士大力發展醫療產業，私院挖角潮此起彼伏，致使公院人手短缺雪上加霜，可見一切都是歷屆港府的共業。



更不堪的是，面對社會要求引入海外醫護解決人手荒的呼聲一浪高於一浪，港府不是從善如流，反而礙於醫界反彈，裹足不前，寧願繼續助長醫界的保護主義。試問在這樣的背景下，醫護人員怎麼可能不是做到死？現在有護士疑因追更過勞而送命，能敲醒港府麻木不仁的神經嗎？