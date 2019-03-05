彭博社報道，中美兩國基本上已達成貿易協議，《華盛頓郵報》更指兩國元首將於本月二十七日舉行簽約儀式。這場貿易戰大抵已近尾聲，就算本月內未完全談得攏，早晚都會落實，畢竟中美雙方合則兩利，分則兩害，這是昭昭明甚之事。



當代全球戰略家大多短視，正如本欄早前所說，數十年前的人慣於用下棋式思維，現代人則多用打遊戲機的思維，前者走一步算三步，後者走一步算一步。近二十年的白宮精英們變得鼠目寸光，他們雖有遏制中國崛起之心，但警覺太遲，出手太慢，早已錯過了最好時機。



很多人愛將中國比作日本，說美國正在用上世紀八十年代壓制日本的手法來對付中國。其實不然，即使白宮有此心，亦無此力，兩者不可等而視之。



日本市場細小，美國市場龐大，前者不能沒有後者，後者卻大可捨棄前者。故美日有爭端時，華盛頓要東京向左轉，東京不敢往右行。但中國跟日本不一樣，中國人口比美國多，目前兩國的市場幾乎一般大，假以時日，中國人均收入再升，中國市場早晚都會超越美國，美國一定程度上也要依存於中國，這就是中日兩國對美關係的根本不同之處。



想壓制中國崛起，除非美國能在上世紀九十年代之前出手，到九十年代後便太遲，如今恐怕已是不可能。美利堅以商人為幕後老闆，且看中美貿易戰開打以來，美國最重要的商家如微軟的蓋茨、巴郡的巴菲特、蘋果的庫克、臉書的朱克伯格，都是主張對華友好。原因不難理解，因為他們都要覬覦大中華市場。所以，美國對中國短期內鬧鬧情緒、耍耍手段可以，長久而言，誰也離不開誰，說兩國是夫妻關係，雖不中亦不遠矣。



美國對日本不必客氣，用經濟手段對付俄羅斯更可以不遺餘力，偏生應付中國，卻一定要留手的。