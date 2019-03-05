孟晚舟事件，再結合中美貿易談判，美國總統特朗普的盛氣凌人，暴露出美國經濟制裁霸道蠻橫的一面。美國恃着其軍事、政治、經濟、科技等實力，對域外管轄的執行力度非常強，而且從不手軟。



根據統計，國際監管處罰中，百分之九十的經濟處罰是美國作出的。有中國學者從統計分析中指出，從二○○三年到二○○七年，美國針對非美國企業處罰中，最主要的處罰對象是銀行，因為銀行是金融體系的核心，一切交易的絕大部分都得通過銀行進行，事實是美國把世界上除了美國和中國的大銀行外，幾乎所有的大銀行都給罰了！



美國近年對中國就是不一樣，不罰中國銀行而是罰中國的科技公司如中興、華為，旨在打擊中國高科技能力，而對於孟晚舟事件，特朗普一而再的向傳媒暗示，不排除為「促成中美貿易協議而介入孟晚舟案」，令引渡孟晚舟到美國受審明顯富有政治色彩。孟晚舟的代表律師早已表示案件背後有政治因素，不排除以此為抗辯理由。



美國經濟制裁的域外適用，客觀上是違反國際法的，很多國家都反對，問題是怯於美國的軍事實力，多屈服在其淫威之下，儘管加國總理杜魯多一味強調所謂「司法獨立」，老朽相信佢買老美怕多過中國外交部的強烈交涉，未必因為孟晚舟事件「具有政治因素」而推翻加國法庭的引渡裁定。



特朗普向中國施壓可謂如狼似虎，一方面不時高調說如果沒有實質進展會「隨時走人」；另一方面，其經濟顧問又放出風聲「美中即將達成歷史性的貿易協定」，其中包括中方承諾不再強調「中國製造2025」計劃。



中國作為崛起的大國，如果金正恩都有同特朗普叫板、談判的實力，中國在孟晚舟事件中若只有嘴炮而沒法保護一個優秀企業華為的安危，習近平與特朗普的「海湖莊園之約」，不去也罷！