美國非政府組織「世界正義工程」日前發表2018-19年度的法治指數，透過審視八項因素，衡量國家/地區實踐法治的程度，包括政府權力的制衡、消除貪污、政府開放度、基本權利、秩序與治安、監管執法、民事司法及刑事司法。香港在一百二十六個國家及地區當中排名第十六，與去年一樣，比排第二十位的美國高出四級。



資深大律師湯家驊慨嘆：「希望那些妄自菲薄，聲稱我們的法庭不能就移交疑犯作出公平審訊、又或日夜聲稱我們的『法治已死』的政客們看看這全球法治報告。」



筆者亦慨嘆，「世界正義工程」發表的法治指數，無疑摑了美國駐香港總領事唐偉康一個響亮的耳光，希望唐偉康看看這全球法治報告，勿歪曲詆毀「一國兩制」，抹黑香港法治，干涉特區政府處理港獨問題和移交逃犯條例的內部事務。



事實上，本港法治與司法獨立獲得國際認可。美國智庫卡托研究所、加拿大菲沙研究所，以及德國瑙曼基金會聯合發布的《2017年全球人類自由指數報告》，香港世界排名第二；「世界正義工程」發布的《2017-18年度全球法治指數》，秩序與治安香港世界排名第四；世界經濟論壇《2017-18年度全球競爭力報告》，香港司法獨立亞洲第一、全球第十三；世界銀行發布的世界管治指標，香港法治亞洲第二、全球第十五；英國智庫列格坦研究所發布的《2017年度全球繁榮指數報告》，香港在全球最安全和人身安全最有保障的地方位列第五。



香港的成功有賴獨立的司法制度以及良好的法治制度，香港的法治與司法獨立獲國際組織普遍認同，各個名列前茅的排名值得港人自豪和信任。古詩說：「李杜文章在，光燄萬丈長。不知群兒愚，那用故謗傷。」奉勸香港反對派和唐偉康勿做愚蠢政客，毫無根據地謗傷香港的法治和司法獨立。