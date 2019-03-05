二○二○年美國總統選舉，民主黨方面迄今已有超過十人表示有意角逐。在一眾政治新手當中，一六年初選中飲恨於希拉妮的佛蒙特州參議員桑德斯，表現最為外界關注。常言道：「老狗變不出新把戲」，今次桑德斯能否完成上次未能完成的「最後一里路」？



正如分析指出，民主黨的政治生態，跟桑德斯一六年參加初選時，已出現翻天覆地的變化。當年桑氏的「民主社會主義」道路，只此一家，別無分店，在政壇上頗有平地一聲雷的氣勢，然而時移世易，現在的民主黨「沒有最左，只有更左」，其包括大學免學費等以往被視為「偏激」的政見，如今面對黨內新貴主催的「綠色新政」，早已顯得「中庸」。



更有甚者，一六年民主黨初選，希拉妮被外界視為「無可避免」的參選人，基本上沒有人願意出面挑戰，唯獨桑德斯表示，只要麻省參議員沃倫等出戰，他樂觀其成，否則的話，為了不讓左派進步政治觀點在總統選戰中被埋沒，他只好「知其不可為而為之」，結果桑德斯出馬挑戰希拉妮，上演一幕大衞挑戰歌利亞的戲碼，贏得人們對「弱者」的同情。



如果一切定格在一六年大選，對桑德斯來說，並不一定是壞事。希拉妮作為候選人，「人和」太差，結果連「躺着也能打敗」的特朗普也敵不過，成為民主黨的大罪人，人們反而懷念起桑德斯來。在一些人的心目中，如果當初不是希拉妮以及其背後的黨內建制，無所不用其極地趕走桑德斯，國家大概也不會在真人騷過氣明星的手下瞎折騰。



然而政治沒有「如果」，桑德斯三年前的「優點」，如今卻成為他的「短板」。面對其他黨內參選人提出的類似政見，桑德斯固然可以「以不變應萬變」，強調自己一路走來，始終如一，並非其他坐政治順風車的政客可比。問題是，選民都是貪新厭舊的，推銷同樣款式產品，憑甚麼要選民買他這個七十多歲老頭子的帳？



談到「推銷」，政治人物除了要推銷政策理念，更要推銷自己。在這方面，特朗普可謂行家裏手，他把自己定位為精明的商人，在國際談判上無往而不利（事實是否如此是另一回事），同時因為是政治的局外人，在政圈沒有千絲萬縷的利益糾纏，可雷厲風行清理華盛頓這潭泥沼。反觀桑德斯，推銷自己卻不是一件讓他感到自然的事。有國會議員私下表示，桑氏儘管有超過三十年參、眾兩院的立法經驗，但身邊卻沒有多少知心朋友。上屆初選也是走「就事論事」的路線，鮮有對對手發起猛烈攻擊，以致被批評「缺乏鬥心」。



桑德斯的競選口號是「我們的革命」，看來他必須自我革命，讓選民對他有更深認識。觀乎桑氏的首場競選集會，他似乎已認識到這一點，他形容特朗普是「史上最危險的總統」，又以自己的中下階層背景諷刺同樣在紐約成長的特氏不食人間煙火，根本無法體會聯邦政府停擺對公務員家庭的損害。桑德斯的改變非常必要，畢竟今次選舉擺在民主黨面前的最大任務，不是在政策上尋找最廣泛支持，而是替痛恨特朗普的人「消消氣」。