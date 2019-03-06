正論：滲水困擾千萬家　居民煩惱誰人理

房屋滲水問題淪為千家萬戶的「痛點」，滲水辦被指工作效率低下，受盡千夫所指。食環署署長劉利群昨日出席屯門區議會時，承認現時使用色水測試滲水源頭的做法「落後」且「原始」，但死撐勝在對建築物無破壞性，又指使用紅外線等技術費用高，亦有局限性，強調會增加人手處理有關投訴，總之就是一招「拖」字訣。



大廈滲水成因複雜，找源頭並非易事，目前滲水辦使用的色水檢測法，是在地台或目標住戶的水渠倒入色水，再以目測確定滲水源頭。問題是，色水檢測法需時兩周至兩個月，費時失事且不說，成功率更只有兩成左右。當局並非不知道色水檢測法落伍，也不是不知道新科技有助尋找源頭，如紅外線及超聲波檢測技術，而坊間公司都以新手段作招徠，但當局一來心痛有關費用昂貴，檢測一次需要約一萬元；二來不少官僚「一本通書睇到老」，拒絕與時俱進，加上抱定「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的心態，坐視滲水問題愈演愈烈。屯門區更是重災區，有些房屋滲水問題五年、十年都解決不了，居民內心的煩惱不足為外人道。



誠然，世上沒有可以包醫百病的靈丹妙藥，也沒有可以解決一切滲水問題的高科技，但縱然紅外線及超聲波檢測方法有其局限性，成本也較高，至少比色水測試更可靠、更具效率，港府拒絕採用新方法，藉口是「資源及人手不足」，根本就沒有說服力。



可以看到，港府為「明日大嶼」計劃可以不惜傾盡庫房所有，可以為南亞假難民提供從食宿到打官司的所有費用，可以對動輒數十億甚至數百億的基建超支眉頭都不皺一下，但涉及民生開支就耍手擰頭，對增加滲水辦的資源就百般推卸。港府善財難捨，冤枉甘心，說到底就是缺少同理心，漠視市民疾苦，民生無小事是假，民生無人理才是真。



這些年來，居民對滲水的投訴不絕，不少報道也踢爆滲水單位出現石屎剝落、鋼筋外露及生銹、牆壁裂縫等問題，嚴重處更長出青苔或蘑菇，有居民因擔心房屋會倒塌，不得不租房住。然而，不管小市民如何無力又無助，港府都恍如老僧入定。原因很簡單，高官住的是有專人打理的官邸，沒有滲水的問題，就算有，相信食環署必以無與倫比的擦鞋效率，滲水辦必以「上窮碧落下黃泉」的探索精神，迅速解除官老爺之憂。



說一千道一萬，滲水問題長期無解非因資源及人手不足，而是港府對民生疾苦關心不足，對滲水問題的危害認識不足，對民怨沸騰感知不足。這就難怪，無論是審計署炮轟，還是申訴專員主動調查，抑或立法會及區議會的強烈批評，由食環署及屋宇署組成的滲水辦不是置之不理，就是互鬥卸責，狗咬狗骨。滲水辦是個廢衙門，港府是個廢政府，源源不絕的滲水，漏走的不僅是水源及公帑，更是市民對政府所餘無幾的耐心。