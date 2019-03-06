世界視線：接連爆司法風波　杜魯多變煩惱多

加拿大總理杜魯多和法國總統馬克龍都是政壇著名美男元首，經常被人相提並論，可是二人同樣被指虛有其表，庸碌無能，最近更不約而同齊踏着政治地雷，馬克龍去年底開始被黃背心示威搞得頭昏腦脹，接着輪到杜魯多被連串司法風波困擾，而且都是重量級炸彈。單是孟晚舟引渡事件，面臨孟氏法律挑戰、美方施壓及中方反擊，外間都不看好杜氏可以成功拆彈。而杜魯多當前還要面對干預司法的指控，閣員相繼辭職，風波愈鬧愈大，要求他下台的民意日隆。



杜魯多涉干預司法事件是由前司法部長王州迪揭發，她在國會作證指去年九至十二月在任時處理該國一間建築巨企涉及賄賂案件，杜魯多不但透過親信、樞密院及財長辦公室向她施壓，更親自要求她延期刑事起訴，與該公司達成協議，之後她就被降職調任退伍軍人事務部部長，她憤而擲烏紗公開事件。總理首席秘書巴茨因此而率先辭職，近日另一高官、庫務局主席費普真表示政府涉及嚴重指控，令人失去信心，決定離開政府。杜魯多內閣先後已有三名高層為事件請辭，預料陸續有來。



涉事的建築企業在加國是龍頭工業，僱員數目龐大，杜魯多據稱顧及該公司職員生計，要王州迪審慎考慮檢控該公司的後果。外間懷疑這只是表面理由，內裏或有更不可告人的政治勾當。涉事公司總部設在魁北克省，傳統上在選戰是搖擺票倉，被視作必爭之地，勝出該省往往可以控制議會。瓜田李下，牽連甚廣，故觸發高官跳船潮，隨時變成加拿大版「水門事件」。民調顯示，四成一人認為杜魯多有犯錯，累及其所屬自由黨支持度被反對派保守黨拋離。



杜魯多現在可能最怕聽到兩個女人的名字：王州迪和孟晚舟，單獨都可以成為駱駝背上最後一根稻草，把他壓垮，現在同時爆發，還有大量時間空間發酵，總理之位能否捱到今年十月大選仍屬未知之數。上任以來政策令支持者失望，又沒有政治智慧拆彈，美男總理能任滿全身而退已要還神，難以奢望連任。