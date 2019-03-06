功夫茶：晾衫竟成大難題　房署官僚堅離地

篤篤篤撐查篤撐！有請今日功夫茶主角，房屋署署長應耀康出場，之不過臭鞋臭襪怕且都係掟佢唔醒，衣架甚至成個晾衫架「嘔」埋去就差唔多！



本報早前報道房署花大拿拿四億元，為三十萬公屋住戶額外加裝雙杆式晾衫架，結果愈換愈差，仲衰過舊時。有立法會議員收到近二百宗街坊投訴，指控新晾衫架設計問題多多，包括支杆設計過粗，市面出售嘅衣架好難配合使用；支杆長度太短，衣架難放又難掛，即使勉強掛上去亦唔穩陣，衣架分分鐘畀風吹落街砸親人；晾衫架採用橫向設計，太過貼近外牆，亦好容易整到啲衫褲污糟邋遢。



咁都未算吖，部分晾衫架設喺梗窗之外，居民收衫晾衫要伸半個身出窗，好容易失去平衡跌落街。仲有就係不銹鋼用料名不副實，打場風之後就布滿銹迹，長年累月甚至有銹蝕鬆脫之虞，睇真啲，原來係混入雜質次貨；至於晾衫架裝正喺廚房對出位置，衫褲成陣油煙味，洗完污糟過冇洗，問你點頂。



係人都知，公屋晾衫架「三支香」式設計沿用半個世紀，滿布安全隱患，不知製造咗幾多悲劇。房署話換話換講咗N年，結果錢倒咗落鹹水海，問題卻一直冇改善，原因固然係現行招標制度價低者得，承辦商將貨就價，犧牲質素，最弊仲係房署官僚堅離地，脫離群眾。西諺有云「試吓着人哋對鞋」，即係話做人要設身處地，要有同理心，之但係好似應署長咁嘅高官，洗衫晾衫等粗重嘢都有工人服侍，「四體不勤，五穀不分」咯喎，叫佢哋從用家角度考慮問題？嘥氣喇！



所以話，港產官僚開口埋口「與民同行」、「民生無小事」，純屬廢噏。房署服務範圍同市民日常生活息息相關，但有邊瓣做得掂㗎？換晾衫架擾民呢筆唔講，淨係裝個灶台同鋅盆都有本事唔啱位，居民得物無所用周街揼，浪費之餘自製環保災難；換個門鎖又有本事換得衰過人，搞到街坊被迫開門揖盜，可見房署班高官個腦十足十晾衫架用料咁，一早生晒銹，唔怪得房署長年雄踞申訴署投訴榜前列位置，年年畀審計報告重點招呼。特別係應署長，鉛水醜聞搞到一鑊泡，數以十萬市民健康備受威脅，連立法會都點名狠批佢「難辭其咎」，咪又係庸官我自為之。



冇計喇，香港做官就係咁嘅嘞，愈大鑊，愈快樂，莫講話公務員，連號稱「政治問責」嗰啲，無論係運房局局長光頭陳、「墊官底」嘅律政司司長僭建驊，抑或自詡「好打得」嘅林鄭，無一例外都係嘢照賴，糧照𢭃，真係天下筍工，誰與爭鋒！