財政司司長陳茂波說過：「本屆政府在經濟上以破格思維，積極進取，務求為香港開創新局面。在社會民生上，我們果敢地投入資源，着力去解決問題。」這應該是自我讚賞過度，自我感覺過佳，與香港的現實情況有所脫節。



無疑，現時的政府政策是稍有作為，卻是秉承上屆梁振英政府扭轉曾蔭權施政方向啟動之勢，並不是林鄭月娥政府所創。社會民生投入增多，或許最重要的是打破曾俊華依據曾蔭權的方針造成的守財奴局面，但能否解決社會民生問題，還未可知，至少房屋問題日益惡化，公營醫療問題也還未扭轉惡化的趨勢。



陳茂波說財政政策積極有為，投入自然多了。這是香港現時真正的優勢──政府有錢。以往抑制不用，是造成今天眾多問題的主因。一個社會不投資未來，這個社會肯定會落後和百病叢生。



但是，從長期不足來進行改變，迫切性與投入的規模都要大，各方配套也變得更為重要，尤其是香港面對國際形勢的劇烈轉變，以及周邊城市的競爭。財政司司長提出積極有為，在正常時期或許足夠，但在今天的香港，卻需要大有作為，加倍努力才能夠應對挑戰。



財政預算案在解決民生問題上，是受制於特首的政府施政報告，脫不了後者所定的約束。土地供應短、中期不足，公營醫療困局短期內沒法紓解，並不是特區政府無計可施、沒錢可花，而是思維還未破格，政策還缺乏迫切感。甚至在經濟方面，也絕無所說的破格思維，還是就着既得利益的思維，似乎是循序漸進，實質是拖拉抗拒面對挑戰的根本變革。



於是，依特區政府的思維與步伐，香港在今屆政府任內雖然稍多支付財政資金，但困局的各個方面未必會有紓解，至多只能寄望未來，但政府的所謂投資未來，是用在要處、痛處嗎？



如果不改殖民地傳下來的政務官思維與制度政策，怎樣投入資金也難以有所見效。也於是，當前難有改善，未來投資也未必可靠。香港的發展，回歸後二十多年來每況愈下，今屆政府也還是拖拖拉拉，難以期望有所改變。



或許政府的社福對基層有一定的托底作用，中央政策的扶持援助也可以使香港保持低附加值的發展、基層的就業，但香港社會缺乏發展前景，卻會把人才、資金和機會轉移到外地。市場競爭是不進則退，資源也是自由流動。大者恒大，小者恒小。香港特區政府官員還是缺乏迫切感、危機感。