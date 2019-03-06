習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年的講話中提出的「習五點」，是北京對台工作最新總方針，其中「探索一國兩制台灣方案，豐富和平統一實踐」尤為聚焦。「習五點」公示天下後，更成了中共對台宣傳的主旋律，對「九二共識」少講了許多。台灣方面則對「一國兩制」一如既往堅拒，聲稱多次民調都顯示八成台灣人反對。



眾所周知，北京提出一國兩制是為了和平統一，台灣堅拒，即是阻撓和平統一，對此，北京就只剩下「武統」一途。四十年前，兩岸大形勢是無論「和統」、「武統」，北京都不夠力量、不夠條件。即使沒有美國人干預，北京也力有不逮，難達目的。因此，那時的台灣可以放心大膽的堅拒一國兩制，不懼「中共武力犯台」；北京對台宣傳「一國兩制」也只是「點到即止」，有一段時期更為「鬆口」，說只要「堅持一中原則」，兩岸「和統」，甚麼方案都能談，歡迎台灣提出。這前後，兩岸談出了「九二共識」。有了這個政治基礎，有國民黨、馬英九執政八年，兩岸實現了「大三通」，經貿、文化、旅遊、人員交流空前廣泛熱絡，兩岸和平發展「欣欣向榮」，「和統」可期。然而，就是在那時，北京也鮮談一國兩制、統一台灣；馬英九政府則以「不統、不獨、不武」應付北京。



民進黨、蔡英文上台後，廢棄「九二共識」。一開始，北京很憤怒，一再警告和重申「九二共識」的重要性，施加壓力希望蔡英文迷途知返，不要玩火，然而無效。蔡英文之流「柔奸性成，妄蓄大志」，鐵了心要推動「台獨」，用各種軟磨硬頂方法與北京周旋，以求得逞。其實，從簽署「九二共識」到兩岸「落實」了八年再到如今「習五點」的提出，兩岸和國際形勢的力量對比已生巨變，大陸迅猛勢強，台灣節節衰退。對北京而言，實現統一的條件已趨向成熟和厚積，完全可以提出超越「九二共識」的工作方針，這就是「習五點」的由來，也是北京要求兩岸「探討一國兩制台灣版」的底氣。此乃解決統一問題不能總在「九二共識」上刻舟求劍也。