常說魚與熊掌不可兼得，近年訪港旅客人數屢創新高，當中絕大部分是內地客，他們既帶旺了旅遊等相關行業，也被指造成各種滋擾，港人到底有甚麼想法？中文大學最新調查顯示，近六成受訪者認為內地個人遊旅客數目已超出香港可承受能力，但也有近六成人承認個人遊帶旺了本地消費，而同意個人遊有助改善本地就業的比例逾四成二，不同意的則只有兩成左右，主張維持個人遊政策不變的比例也高於主張收緊政策的比例。



這個調查結果反映多數香港人還是理性的，並沒有因為反對派的煽風點火而盲目排斥個人遊政策。道理很簡單，香港經濟結構單調，旅遊業既是主要經濟支柱之一，更為基層勞工提供大量就業機會，沒有個人遊政策支撐，旅遊業這根支柱固然保不住，整體經濟恐怕也將失去動力。



表面上，旅遊業只佔香港GDP約百分之五，但有研究指出，旅遊業對經濟實質貢獻超過兩成，直接或間接受聘的僱員達七十多萬，只要削減個人遊兩成，就會導致萬人失業，經濟損失四百億元。



姑勿論相關數字是否準確，旅遊業對香港經濟貢獻愈來愈大，對基層勞工愈來愈重要，這是不爭的事實，反對派刻意針對內地客，將個人遊政策說成洪水猛獸，無非想挑撥離間，激化兩地矛盾。當然，隨着內地旅客愈來愈多，衍生一些民生問題，造成某些滋擾，這也是無可否認的事實，關鍵在於港人如何取捨，到底是發展經濟重要？還是耳根清淨重要？深圳居民由「一簽多行」改成「一周一行」，香港反對派依然嫌太多，要求改為「一年八行」或「半年一行」，與其如此，何不乾脆閉關自守取消個人遊？



此地不留人，自有留人處。近年台灣觀光業慘淡經營，業界叫苦連天，主要就是因為政治干擾導致陸客減少。若香港繼續鬧下去，旅遊業遲早也會步上台灣後塵，只能望客興嘆。