一聲轟隆巨響，沙塵滾滾，位於河北省平山縣、號稱世界最高的摩崖石刻直立式滴水觀音像被炸得身首異處，由於佛像底座仍存，當局一不做、二不休，再用掘土機將之完全剷平。有關視頻經網絡曝光後立即引起議論紛紛，痛罵之聲不絕於耳。



據知佛像經由當局批准立項，投資一千七百萬元，建成後大受信眾歡迎，每日前往觀瞻者不下萬人，不料香火太盛竟然成為「原罪」。內地近來開展禁止佛道商業化運動，大力整治各地宗教場所及露天宗教造像，不少寺觀被毀，而河北滴水觀音像亦未能幸免。



內地經濟高速發展的同時，信仰危機日漸嚴重，中共內部不信馬列信鬼神者不在少數，引起當局的警惕。惟始料不及的是，當局拆掉佛像的同時，也拆掉宗教自由的外衣，拆掉理論自信的遮羞布，引起老百姓極大反感。有外媒引述當地村民指出：「老百姓都信佛，說佛祖好，不說共產黨好，共產黨能高興嗎？」



事實上，不少輿論將之與阿富汗塔利班政權炸毀巴米揚大佛像、伊斯蘭國毀滅佛像等暴行相提並論，更有人視之為文革遺風。當年紅衞兵以「破四舊、立新風」為藉口，到處毀佛拆廟，批鬥和尚、尼姑並迫令還俗，傳統文化幾乎被破壞殆盡，直至江澤民時代才有所恢復。如今各地又展開拆廟毀佛運動，不能不令人有「昔日劉郎又重來」的印象。



中共中央日前發文，要求為維護領導人及黨中央權威，禁止任何形式的「低級紅」及「高級黑」，前者將中共信念簡單化、庸俗化，後者將中共理論信念極端化理解，語言上更講究技巧，甚至披上學術外衣，以達到「黑」的目的，兩者都是「偽忠誠」、「兩面人」。諷刺的是，各地以防止佛道商業化為藉口，對神像下黑手，不也是極端理解中共無神論、製造老百姓怨憤的「低級紅」或者「高級黑」嗎？