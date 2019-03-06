去年底台灣九合一地方選舉，韓國瑜「一人救一黨」，令國民黨翻身，取得壓倒性的勝利，明年的總統選舉有機會奪回政權。「韓流」沛然莫之能禦，黨內基層黨員和中生代政治精英，「拱韓」參選總統的聲音愈來愈強烈，衝擊國民黨總統選舉初選機制，黨內有意競逐大位的「太陽」（吳敦義、朱立倫、王金平），對「后羿」心存忌憚，而「初選二階段」及「不排除徵召」之說甚囂塵上，黨內各為其主，引發爭議在所難免。



國民黨內對總統初選規則有不同的聲音，如按照既有提名辦法為七成民調、三成黨員投票決定人選，已公開表態參選的前新北市長朱立倫支持全民調，不過，黨主席吳敦義卻提出，初選辦法可以是全黨員投票或黨員投票及民調各半（五五制），贏者獲得提名。國民黨日前召開中常會，確定將按照原本提名辦法，即由三成黨員投票、七成民調決定候選人（三七制）。



韓國瑜就任高雄市長後，聲勢及影響力不斷擴大，幾乎所有民調都顯示他的支持度超越黨內「太陽」，甚至凌駕所有他黨的對手。親綠營的「台灣民意基金會」針對明年大選在二月二十七日公布的民調顯示，若蔡英文代表民進黨參選，對上國民黨的韓國瑜和無黨籍的柯文哲，則韓國瑜以三成四的支持度，領先柯文哲的兩成九和蔡英文的兩成八。若是由朱立倫代表國民黨出戰，則柯文哲的支持度是三成五，遠勝於朱立倫的兩成五和蔡英文的兩成四。



較早前公布的另一份民調也顯示，如果韓國瑜對上柯文哲與蔡英文，韓的支持度是三成五，柯的支持度是兩成八，蔡的支持度是兩成二。而國民黨若是由朱立倫參選，柯的支持度是三成二，朱的支持度是三成一，蔡的支持度是兩成三。



除非柯文哲不選，朱立倫Vs蔡英文，兩黨對決，朱立倫可望當選。按照國民黨已拍板的「三七」初選機制，朱立倫出線的機會高於王金平與吳敦義。但觀乎柯文哲近日的行止，台灣政界和媒體幾乎一致認為，他會「參選到底」。這也就是為甚麼拱韓參選總統的聲音愈來愈強烈。針對拱韓參選和不排除徵召之說，將於明日宣布參選的前立法院院長王金平率先發難：「想參選就應參加初選，沒有人在後面才加入。」韓國瑜的參選意願不高，應不會參加初選，但如果柯文哲宣布參選，國民黨為了重奪政權而徵召韓國瑜參選，韓為了大局接受徵召，則四年前陣前換將（「換柱」）重演，朱立倫情何以堪！



各黨派有意競逐總統大位的人，都已視韓國瑜為「主要敵人」，明年初攸關政權賡續的總統選舉，選情激烈可以預期。