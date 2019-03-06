台灣明年大選，尋求連任的蔡英文不容有失，尤其是國民黨的韓國瑜風頭正盛，萬一他突然殺出參選，空心蔡肯定沒戲唱。此情此景下，兩岸牌又成為綠營的救命稻草。最近蔡英文接受美媒專訪，全力渲染中國威脅論，強調中國的軍事威脅不止限於對台灣，揚言台灣要把軍事準備做到最充足。接着又向日媒重申「來自北京的威脅和安保問題、網絡攻擊」，要求與日本政府加強保安合作，共享解放軍情報，擺明自編自導自演拉抬聲勢。



民進黨三年前取代國民黨上台執政，正是得益於太陽花學運掀起的反中情緒，加上台灣女星周子瑜因「國旗事件」被大陸喉舌狂轟而被迫道歉，令台灣對大陸的抗拒達到最高點。綠營食髓知味，希望照辦煮碗自是不足為奇。特別是蔡英文上台以來一無是處，台灣不僅經濟一潭死水，國際生存空間更是愈縮愈小，不靠兩岸牌欺騙選民，總統選舉根本沒勝算。



問題是，台灣人會再次上當受騙嗎？很明顯，民進黨執政完全不是從台灣利益出發，而是以一己私利為依歸，他們只想延續政權謀求最大利益。這三年來，蔡英文反中媚日，大舉酬庸，安插親信，凍結國民黨黨產自肥，已到了令人側目的地步。對比鮮明的是，民進黨愈肥，民生愈困頓，大學生「22K魔咒」長年無法打破，「新南向政策」沒有實利可言，美麗的寶島已變成黯然破落的小島。從去年「九合一」選舉結果觀之，不少台灣人已經醒覺，民進黨一味以兩岸意識形態挑起矛盾，未必能像從前那般奏效。



更何況，大陸吸取過去經驗，面對綠營挑釁十分克制。君不見，蔡英文在外媒面前大放厥詞至今，大陸官方無甚反應，顯然看穿其意圖，拒絕再當綠營助選團。更要命的是，韓國瑜即將訪問港澳和大陸，為高雄尋求商機，進一步凸顯蔡英文在兩岸問題面前束手無策。