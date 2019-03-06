中美兩國的貿易爭端快到曲終時，談判過程中我方一再讓利，一派「人在屋簷下，不得不低頭」的模樣。此舉使很多內地網民心靈受損，思想一時轉不過來，老是抱怨說俄羅斯、北韓和伊朗實力都不如咱們，為甚麼人家敢對老美強硬，咱們就是不敢？我說嘛，凡事不能只看表面，要談這問題，先讓我說一段香港回歸前的故事。



上世紀九十年代，香港有一個叫張子強的匪徒，人稱「大富豪」，他不屑於賺偷雞摸狗的蠅頭小利，於是悍然綁架了本地兩位知名富家的大公子，合共向兩家人勒索了十多億元。兩個富豪家族為換取人質獲釋，當時都是如法付錢，事後才通知警方。不少中產以至窮人遇到匪徒侵擾，都是報警處理，兩家富人卻選擇屈服，然則，單憑此事是否足以說明富人的勇氣不如一般人？



話不可以這樣說，據張子強憶述，當日他身綑炸藥，走進一位富豪的家中談判時，對方應對自然，一切洋洋如平常，膽識明顯在一般人之上。故這兩家富人選擇交贖金，不一定是代表特別怯懦。



窮人身無長物，遇上刑事案件時，往往只能報警處理，用最強烈的方法對付犯事者，這叫別無選擇，由此卻證明不了他們是有勇抑或無勇，而富人則較有選擇，他們可以用其他方法解決問題。



偌大的俄羅斯，經濟綜合實力只等於中國的一個省，北韓、伊朗更不足道，他們遇上美利堅這強盜，只能用一種方法，就是以硬打硬。中國則不同，家大業大，顧慮較多，也有能力先用其他方法穩住強盜，所以表面看來，勇氣便不如俄羅斯、北韓、伊朗等國了。



換個角度看，美國的家業更大，所以顧慮便更多，白宮明知道全面對華禁運高端晶片，便馬上可以制中國死命，但為甚麼他們不肯這樣做？還不是因為國家愈富，要兼顧、憂慮的問題便更多。