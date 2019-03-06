中國經過四十年的改革開放，已成為世界第二大經濟體，更獲得「世界工廠」的稱號，在外國購物，不少品牌都標示着「made in China」。印度對此大表欣羨，希望成為下一個製造大國，甚至超越中國，為此提出了「make in India」戰略。網民不解：何以不是「made」？有分析指，或許印度政府想對外表明「印度製造」將持續進行，號召外資到印度發展製造業。



印度是個善於顯示宏偉目標的國度，但往往由於其自身實力不足而長期不能兌現。早在上世紀九十年代印度開始經濟改革之時，就提出「向東看」戰略；如今，印度總理莫迪把「向東看」升級為「向東幹」。莫迪在多個場合都強調「互聯互通」的重要性，印度的「東面」經濟活躍，目前印度與東盟建立了最少三十個對話機制，也成立了不少專項基金；不過，對於資金不算雄厚的印度，這些都是「戰略淨投入」，充其量只能是「畫餅充飢」，對印度經濟增長幫助不大。



如果方向走錯，講幾多戰略都冇用， 印度自上世紀九十年代市場化改革後，卻把重心放在服務業，妄圖通過服務業實現經濟騰飛，結果忽視製造業的發展。服務業佔印度經濟總量的比重一直較高，資料顯示，二○一六年其產值佔GDP比重為百分之六十一點九，而製造業卻陷入原地踏步的狀況。正當世界各地正為人口老化、勞動人口下降而憂心時，印度卻勞動人口過高，印度適齡勞動力佔總人口比例為百分之六十六點二，超過六十四歲的老齡人口佔百分之六點○九，每年約有一百萬人進入勞動力市場。



照計，有如此勞動人口優勢，「印度製造」超越「中國製造」並不是夢。然而，印度百分之七十的勞動人口只有小學教育水平，其他數據顯示新的投資在印度出現下滑，經濟搞唔掂，難怪莫迪的支持率不斷創新低。莫迪光有野心而志大才疏，「印度製造」看來又會淪為笑柄。