去年九月，理工大學學生會擅自利用校內民主牆播「獨」，鼓吹違法「港獨」，遭校方阻止後誹謗、攻擊甚至禁錮師長，涉事學生目無尊長、目無法紀，行為猶如黑社會，完全不能接受。理大學生紀律委員會召開聆訊後，四名涉事學生分別被勒令退學、停學或判社會服務令。



被勒令退學的「學獨聯」頭目何俊謙，上載判決書內容企圖炒作事件，稱「學獨聯」會代表他申請司法覆核，而「學獨聯」則指「將有進一步行動」。



反對派亦為涉事學生護航，將學生種種的劣行稱之為「追求校內民主」，更干預理大內政，促請校方「從速撤銷學生懲處」。



從網上流傳的片段可見，涉事之一的碩士生何俊謙，出言辱罵學務長莫志明和副校長沈岐平，更禁錮他們，不讓他們離開，副校長在混亂中倒地。學生的劣行有目共睹，理大依足程序根據校規對學生作出懲處，是合情合理合法。反對派卻反過來怪責校方，被政治蒙蔽理智，毫無道理可言。



近年激進派大學生推撞以至禁錮學校職員已經成為常態，但部分院校為息事寧人，選擇忍氣吞聲或輕責了事。例如港大學生會前會長馮敬恩兩次暴力強闖校委會會場，但校方一直未作任何處分。其他院校亦曾發生同類事件，但涉事學生都獲校方寬容對待。



縱容激進惡行，其實是害了學生，學生會誤以為暴力行為毋須付出代價，失去了重返正途的機會，變得有恃無恐、肆無忌憚，最終走上參與暴力街頭活動的歪路，令一眾盲目的年輕追隨者墮入法網，遭受監禁，前途盡毀，抱憾終生。



理工大學這次處理襲擊教職員的學生，捍衞了教師尊嚴，立下良好先例，制止了校園暴力歪風，為其他院校示範，嚴懲激進學生遏止歪風，帶學生重回正軌，才是教書育人之道。